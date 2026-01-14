Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Nürtingen (ES): Kollision zwischen Radfahrer und E-Roller-Lenker (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen auf der Schlesierstraße. Dort war nach derzeitigem Kenntnisstand kurz vor acht Uhr ein 21-jähriger Radfahrer stadteinwärts unterwegs, als ihm auf der falschen Straßenseite ein noch unbekannter E-Roller-Lenker entgegenkam. In der Folge kollidierten die Personen, wobei sich der 21-Jährige ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen zuzog. Der Rettungsdienst brachte ihn später zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Unbekannte war nach einer kurzen Unterhaltung mit seinem wohl schwarzen Fahrzeug in Richtung Lerchenberg weitergefahren. Der Gesuchte sprach gebrochenes Deutsch, ist circa 45 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß und hat mittellange, dunkle Haare. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke und vermutlich einer Jeanshose. Zeugenhinweise zum Unfall oder zum unbekannten E-Roller-Lenker werden unter der Telefonnummer 07022/9224-0 entgegengenommen. (mr)

Weilheim (ES): Brand in Fertigungshalle

Am Mittwochvormittag sind Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in den Tobelwasenweg ausgerückt. Kurz vor 10 Uhr ist es in einer Firma zu einer starken Rauchentwicklung und in der Folge zu einem Brand einer Absauganlage gekommen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Als Ursache kommt ein technischer Defekt in Betracht. Die Höhe des Sachschadens ist derzeit noch unbekannt. Verletzt wurde dabei niemand. (ar)

Wernau (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Grundregel Rechts vor Links ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagmittag an der Kreuzung Bergstraße / Friedrichstraße ereignet hat. Eine 74-Jährige war gegen 13.40 Uhr mit ihrem 3er BMW auf der Bergstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. An der Kreuzung zur Friedrichstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Renault Clio einer 47-Jährigen, sodass es im Kreuzungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW nach links von der Fahrbahn abgewiesen, überfuhr einen Telefonverteilerkasten und prallte gegen den dahinter verlaufenden Gartenzaun. Der Verteilerkasten wurde dabei völlig zerstört. Während die Unfallverursacherin nach derzeitigem Stand unverletzt blieb, erlitt die Fahrerin des Renault leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie nachfolgend ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am BMW wird auf rund 30.000 Euro geschätzt. Am Renault dürfte wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro entstanden sein. Beide Autos waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden am Verteilerkasten und an dem Gartenzaun dürften mit geschätzten 5.000 Euro bzw. 100 Euro zu Buche schlagen. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme und zur Beseitigung ausgelaufener Betriebsstoffe war die Feuerwehr mit zwei Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort. (cw)

Bisingen (ZAK): Sportplatz in Wessingen beschädigt (Zeugenaufruf)

Der Sportplatz in der Straße Beutelsloch in Wessingen ist von Montag auf Dienstag von einem Unbekannten mit einem Fahrzeug beschädigt worden. In der Zeit zwischen 17.30 Uhr und 15.30 Uhr drehte der Täter mehrere Runden und Kreise und verursachte durch die Fahrspuren einen geschätzten Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Hechingen hat die Ermittlungen zum Verursacher übernommen und bittet unter der Telefonnummer 07471/9880-0 um Zeugenhinweise. (mr)

