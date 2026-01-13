PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auf glatter Fahrbahn gestürzt; Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auf glatter Fahrbahn gestürzt

Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ist ein 60-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg parallel der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen gestürzt. In einer Linkskurve kam er alleinbeteiligt auf der glatten Fahrbahn zu Fall. Hierbei verletzte er sich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec selbst entstand geringer Sachschaden. (am)

Hechingen (ZAK): Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein mit einem Turban bekleideter Mann, der in seinem Rucksack eine Waffe mitführen soll, hat am Dienstagmittag in der Hofgartenstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 12.50 Uhr war die Polizei vom Mitarbeiter eines Geschäfts alarmiert worden, dem der beschriebene Mann aufgefallen war, bei dem aus dem Rucksack Teile einer Waffe, ähnlich einer Maschinenpistole herausragen sollen. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes noch in der Hofgartenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Dabei konnte im Rucksack des 37-Jährigen ein Spielzeuggewehr sichergestellt werden. Dieses hatte er so in seinen Rucksack gesteckt, dass die markanten, orangefarbenen Hinweiselemente auf dem Spielzeug vom Rucksack verdeckt wurden und so den Anschein einer echten Waffe erweckten. Das Spielzeug wurde beschlagnahmt. Der psychisch auffällige Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. (cw)

Rückfragen bitte an:

Alexander Mayle (am), Telefon 07121/942-1108

Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 13.01.2026 – 11:52

    POL-RT: Streit, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl, Brand

    Reutlingen (ots) - Reutlingen (RT): Streitigkeiten Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist es in der Nacht zum Dienstag an einer Bushaltestelle in der Ringelbachstraße gekommen. Gegen 0.20 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten trafen diese auf einen 19-Jährigen, dem im Verlauf der Streitigkeiten ...

    mehr
  • 12.01.2026 – 16:33

    POL-RT: Verkehrsunfälle; Brandalarm

    Reutlingen (ots) - Esslingen (ES): Kollision zwischen Kleintransporter und Zug Eine Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Zug hat sich am Montagvormittag in Esslingen ereignet. Gegen 10.20 Uhr war der 55-jährige Lenker eines Fiat Scudo auf der Stauffenbergstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Ford ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren