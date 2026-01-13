Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Auf glatter Fahrbahn gestürzt; Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auf glatter Fahrbahn gestürzt

Am Dienstagmorgen, gegen 6.30 Uhr, ist ein 60-Jähriger mit seinem Pedelec auf dem Fahrradweg parallel der B28 zwischen Reutlingen und Metzingen gestürzt. In einer Linkskurve kam er alleinbeteiligt auf der glatten Fahrbahn zu Fall. Hierbei verletzte er sich und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Pedelec selbst entstand geringer Sachschaden. (am)

Hechingen (ZAK): Spielzeugwaffe löst Polizeieinsatz aus

Ein mit einem Turban bekleideter Mann, der in seinem Rucksack eine Waffe mitführen soll, hat am Dienstagmittag in der Hofgartenstraße einen Polizeieinsatz ausgelöst. Gegen 12.50 Uhr war die Polizei vom Mitarbeiter eines Geschäfts alarmiert worden, dem der beschriebene Mann aufgefallen war, bei dem aus dem Rucksack Teile einer Waffe, ähnlich einer Maschinenpistole herausragen sollen. Im Verlauf der sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte Mann auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes noch in der Hofgartenstraße angetroffen und kontrolliert werden. Dabei konnte im Rucksack des 37-Jährigen ein Spielzeuggewehr sichergestellt werden. Dieses hatte er so in seinen Rucksack gesteckt, dass die markanten, orangefarbenen Hinweiselemente auf dem Spielzeug vom Rucksack verdeckt wurden und so den Anschein einer echten Waffe erweckten. Das Spielzeug wurde beschlagnahmt. Der psychisch auffällige Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle wieder auf freien Fuß gesetzt und sieht nun einer entsprechenden Anzeige entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell