POL-RT: Verkehrsunfälle; Brandalarm

Esslingen (ES): Kollision zwischen Kleintransporter und Zug

Eine Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Zug hat sich am Montagvormittag in Esslingen ereignet. Gegen 10.20 Uhr war der 55-jährige Lenker eines Fiat Scudo auf der Stauffenbergstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Ford zusammen. Der Fiat wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, streifte eine Grundstücksmauer und querte den Einmündungsbereich mit der Ulmer Straße. Hierbei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Auf einem angrenzenden Parkplatz unter der Adenauerbrücke kollidierte der Fiat mit einem geparkten Pkw, der dadurch auf einen weiteren stehenden Wagen geschoben wurde. Hinter dem Parkplatz kam der Fiat mit der Front auf den Gleisen zum Stehen. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, halfen dem 55-Jährigen dabei, den Kleintransporter zu verlassen. Ein heranfahrender Lokführer, der mit einem Personenzug in Richtung Stuttgart unterwegs war, leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Triebwagen die Front des Fiat erfasste. Beim Unfall erlitt der Lokführer ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock. Der Fiat-Lenker zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Fahrgäste im Zug wurden wie bislang bekannt ist nicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 80.000 Euro belaufen. Nach dem Unfall war der Zugverkehr zunächst auf allen Gleisen gesperrt worden. Gegen 11.10 Uhr konnten die nicht betroffenen Gleise, gegen 13 Uhr das betroffene Gleis wieder freigegeben werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch eine mögliche medizinische Ursache. (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): Vollsperrung nach Verkehrsunfällen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Montagmorgen in Kirchheim unter Teck gekommen. Zunächst fuhr gegen 7.30 Uhr die 28-jährige Fahrerin eines Fiat Punto im Einmündungsbereich der Jesinger Straße und der Auffahrt zur B297 in Richtung Schlierbach auf einen verkehrsbedingt langsam fahrenden VW Golf auf. Die 53-jährige Golffahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Auffahrt zur B297 bis circa 9.10 Uhr voll gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme ereignete sich auf der Abfahrt von der B297 ein weiterer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, woraufhin auch die Abfahrt gesperrt wurde und es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand an den beteiligten PKW ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. (md)

Albstadt (ZAK): Brandalarm im Einkaufcenter

Ein durchgeschmortes Kabel hat am Montagvormittag einen Einsatz der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in Ebingen ausgelöst. Um kurz nach zehn Uhr ging die Meldung über eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum in der Sonnenstraße ein. Aufgrund der Meldung wurde das Objekt vorsorglich geräumt. Vor Ort ergab sich, dass vermutlich aus technischer Ursache ein Kabel in einem Büro durchgeschmort war. Personen kamen nicht zu Schaden, ebenso war kein nennenswerter Sachschaden entstanden. (md)

