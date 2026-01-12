PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Brandalarm

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Kollision zwischen Kleintransporter und Zug

Eine Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Zug hat sich am Montagvormittag in Esslingen ereignet. Gegen 10.20 Uhr war der 55-jährige Lenker eines Fiat Scudo auf der Stauffenbergstraße in Richtung Ulmer Straße unterwegs. Dabei kam er aus noch unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit einem geparkten Ford zusammen. Der Fiat wurde daraufhin nach rechts abgewiesen, streifte eine Grundstücksmauer und querte den Einmündungsbereich mit der Ulmer Straße. Hierbei beschädigte er ein Verkehrszeichen. Auf einem angrenzenden Parkplatz unter der Adenauerbrücke kollidierte der Fiat mit einem geparkten Pkw, der dadurch auf einen weiteren stehenden Wagen geschoben wurde. Hinter dem Parkplatz kam der Fiat mit der Front auf den Gleisen zum Stehen. Zeugen, die auf den Unfall aufmerksam geworden waren, halfen dem 55-Jährigen dabei, den Kleintransporter zu verlassen. Ein heranfahrender Lokführer, der mit einem Personenzug in Richtung Stuttgart unterwegs war, leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte jedoch nicht mehr verhindern, dass der Triebwagen die Front des Fiat erfasste. Beim Unfall erlitt der Lokführer ersten Erkenntnissen zufolge einen Schock. Der Fiat-Lenker zog sich nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen zu. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Fahrgäste im Zug wurden wie bislang bekannt ist nicht verletzt. Der Gesamtschaden dürfte sich einer vorläufigen Schätzung zufolge auf circa 80.000 Euro belaufen. Nach dem Unfall war der Zugverkehr zunächst auf allen Gleisen gesperrt worden. Gegen 11.10 Uhr konnten die nicht betroffenen Gleise, gegen 13 Uhr das betroffene Gleis wieder freigegeben werden. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft dabei auch eine mögliche medizinische Ursache. (mr)

Kirchheim unter Teck (ES): Vollsperrung nach Verkehrsunfällen

Zu erheblichen Verkehrsbehinderungen ist es am Montagmorgen in Kirchheim unter Teck gekommen. Zunächst fuhr gegen 7.30 Uhr die 28-jährige Fahrerin eines Fiat Punto im Einmündungsbereich der Jesinger Straße und der Auffahrt zur B297 in Richtung Schlierbach auf einen verkehrsbedingt langsam fahrenden VW Golf auf. Die 53-jährige Golffahrerin wurde hierbei leicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Auffahrt zur B297 bis circa 9.10 Uhr voll gesperrt werden. Während der Unfallaufnahme ereignete sich auf der Abfahrt von der B297 ein weiterer Verkehrsunfall zwischen zwei PKW, woraufhin auch die Abfahrt gesperrt wurde und es zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen kam. Bei diesem Unfall wurde niemand verletzt. Insgesamt entstand an den beteiligten PKW ein Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro. (md)

Albstadt (ZAK): Brandalarm im Einkaufcenter

Ein durchgeschmortes Kabel hat am Montagvormittag einen Einsatz der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes in Ebingen ausgelöst. Um kurz nach zehn Uhr ging die Meldung über eine ausgelöste Brandmeldeanlage in einem Einkaufszentrum in der Sonnenstraße ein. Aufgrund der Meldung wurde das Objekt vorsorglich geräumt. Vor Ort ergab sich, dass vermutlich aus technischer Ursache ein Kabel in einem Büro durchgeschmort war. Personen kamen nicht zu Schaden, ebenso war kein nennenswerter Sachschaden entstanden. (md)

Rückfragen bitte an:

Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105

Markus Drews (md), Telefon 07121/942-1109

Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Reutlingen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Reutlingen
Alle Meldungen Alle
  • 11.01.2026 – 13:24

    POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Christbaumbrand Eine verrauchte Wohnung und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines in Brand geratenen Christbaumes am Samstagabend in Reutlingen-Altenburg. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung konnten den gegen 18 Uhr von einer Kerze auf den Baum übergegangenen Flammen selbstständig löschen. Hierbei zogen sich der 85-Jährige und die 82-Jährige jedoch Verbrennungen zu und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert ...

    mehr
  • 10.01.2026 – 11:20

    POL-RT: Einbrüche; Zeugenaufruf nach Vorfall mit Hunden; Verkehrsunfälle

    Reutlingen (ots) - Deizisau (ES): Einbruch in Wohnhaus Ein Einfamilienhaus in der Jahnstraße ist am Freitagnachmittag das Ziel eines Einbrechers geworden. Im Zeitraum zwischen 17 Uhr bis 19 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zum Objekt, durchsuchte es und flüchtete anschließend mit Schmuck. Das Polizeirevier Esslingen hat zusammen mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren