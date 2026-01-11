Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Christbaumbrand

Eine verrauchte Wohnung und zwei verletzte Personen sind das Resultat eines in Brand geratenen Christbaumes am Samstagabend in Reutlingen-Altenburg. Die beiden Bewohner der betroffenen Wohnung konnten den gegen 18 Uhr von einer Kerze auf den Baum übergegangenen Flammen selbstständig löschen. Hierbei zogen sich der 85-Jährige und die 82-Jährige jedoch Verbrennungen zu und mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik transportiert werden. Die betroffenen Räumlichkeiten wurden durch die Feuerwehr überprüft und blieben weiterhin bewohnbar.

Trochtelfingen (RT): Unfall durch Schneeglätte mit hohem Sachschaden

Hoher Sachschaden ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am frühen Sonntagmorgen. Gegen 05.15 Uhr befuhr eine 45-jährige Fahrzeuglenkerin mit ihrem Pkw Dodge RAM, gemeinsam mit einer 21-jährigen Beifahrerin, einen schneebedeckten Feldweg im Bereich der Straße Haid. Noch auf dem Feldweg bog die Fahrzeuglenkerin nach rechts ab und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Hierbei kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zur Unfallendstellung. Die beiden Fahrzeuginsassinnen blieben unverletzt. Am Pkw entstand voraussichtlich ein wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Der Pkw musste durch ein Abschleppunternehmen mittels eines Krans geborgen werden.

Grafenberg (RT): Mit Sommerreifen unterwegs und Unfall verursacht

Falsche Bereifung ist die Ursache eines Verkehrsunfalls am späten Samstagnachmittag bei Grafenberg. Ein 21-jähriger Mercedes-Lenker näherte sich gegen 16.50 Uhr mit seinem Daimler-Benz, auf der B313 kurz nach Grafenberg in Fahrtrichtung Nürtingen, einer Unfallstelle. Aufgrund schneebedeckter Fahrbahn verzögerte er sein Fahrzeug, an dem nur Sommerreifen montiert waren, nicht ausreichend genug. Um nicht gegen ein unfallbeteiligtes Fahrzeug vor ihm zu prallen, versuchte er nun reflexartig auf die Gegenfahrbahn auszuweichen. Hier kam ihm eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin entgegen. Trotz eines weiteren Ausweichmanövers kam es zur Kollision beider Fahrzeuge, worauf der Daimler nach links von der Straße in den Straßengraben abgewiesen wurde. Dort überschlug er sich und blieb schlussendlich auf dem Dach liegen. Der 21-Jährige konnte sein Fahrzeug selbst verlassen. Sein 22-jähriger Beifahrer konnte kurze Zeit später durch Einsatzkräfte der Feuerwehr befreit werden. Er zog sich leichte Verletzungen zu. Ebenso leicht verletzt wurde die entgegenkommende 45-jährige Mercedes-Lenkerin. Deren 13-jährige Mitfahrerin blieb unverletzt. Die beiden Leichtverletzten wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Sie mussten abgeschleppt werden.

Kohlberg (ES): Glätteunfall mit glimpflichem Ausgang

Leichte Verletzungen und hoher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am späten Samstagnachmittag. Der 46-jährige Lenker eines VW-Golf verlor gegen 17.30 Uhr auf der L1210, kurz nach Kohlberg in Fahrtrichtung Metzingen auf schneeglatter Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Pkw rutschte über die Gegenfahrbahn, prallte gegen den Bordstein und kam dort zum Endstand. Zur gleichen Zeit näherte sich aus Richtung Metzingen kommend eine 39-jährige Mercedes-Lenkerin. Sie versuchte noch dem VW-Golf auszuweichen, konnte aber eine Kollision nicht mehr abwenden, so dass beide Fahrzeugfronten zusammenprallten. Hierbei lösten die Airbags des Mercedes aus, wodurch die 39-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Euro. Der Mercedes war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Neckartailfingen (ES): Falsche Bereifung führt zu Verkehrsunfall

Winterreifen hätten einen Verkehrsunfall am Samstagnachmittag verhindern können. Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 42-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Pkw die B312 in Fahrtrichtung Stuttgart. Auf Höhe Neckartailfingen kam er aufgrund Schneeglätte nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im Grünstreifen stehen. Der Fahrer blieb hierbei unverletzt. Ein in dieselbe Fahrtrichtung fahrender 36-jähriger VW-Lenker wurde auf den Unfall aufmerksam und verringerte seine Geschwindigkeit. Eine 22-jährige Fahrzeuglenkerin erkannte mit ihrem Pkw VW den Bremsvorgang des vorausfahrenden Fahrzeuges zu spät, sodass sie diesem auffuhr. Da der VW der Unfallverursacherin lediglich mit Sommerreifen ausgestattet war, rutschte dieser nach dem Zusammenstoß in den Straßengraben und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Verletzt wurde auch hierbei niemand. Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro.

Neuffen (ES): Verkehrsunfall mit leichtverletzten Verkehrsteilnehmern

Drei leicht verletzte Personen sowie Sachschaden in Höhe von 18.000 Euro sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls auf der Neuffener Steige (L1250) am vergangenen Samstagabend. Gegen 19.10 Uhr befuhr ein 20-jähriger Audi-Lenker die Neuffener Steige in Fahrtrichtung Neuffen. Der vor ihm fahrende 22-jährige Fahrzeugführer eines Opel Astra erkannte rechtzeitig, dass der wiederum vor ihm fahrende PKW von der Straße abkam, und bremste aufgrund diverser Teile auf der Fahrbahn ordnungsgemäß ab. Der 20-jährige Audi-Lenker bemerkte dies zu spät und kam während des Bremsvorgangs auf der winterglatten, mit Schneematsch überzogenen Fahrbahn ins Rutschen. Schlussendlich fuhr er in das Heck des vor ihm stehenden Opel Astra auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die drei Insassen des Opel Astra leicht verletzt und vorsorglich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Am Audi entstand ein Totalschaden in Höhe von 10.000 Euro, der Sachschaden am Opel Astra beläuft sich auf 8.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die Neuffener Steige für circa eineinhalb Stunden voll gesperrt

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell