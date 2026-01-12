Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche, Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten, Brände, Körperverletzung, Sachbeschädigungen

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): In zwei Kindergärten eingebrochen

In zwei Metzinger Kindergärten ist im Laufe des Wochenendes eingebrochen worden. In der Zeit von Freitag, 14.30 Uhr, bis Montag, 7.15 Uhr, drang ein bislang unbekannter Täter über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in den Kindergarten in der Neugreuthstraße ein. Im Inneren wurden eine Tür und Schränke aufgebrochen. Mit demselben Modus Operandi gelangte ein Einbrecher in nahezu derselben Zeit in das Kinderhaus in der Kelternstraße im Stadtteil Neuhausen. Dort wurden ebenfalls eine Tür und mehrere Spinde aufgehebelt. Über das Diebesgut liegen noch keine konkreten Erkenntnisse vor. Durch die brachiale Vorgehensweise ist ein Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden. Zusammen mit Spezialisten der Kriminaltechnik hat das Polizeirevier Metzingen die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen möglichen Tatzusammenhang. (ms)

Römerstein (RT): Kollision beim Abbiegen

Zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten ist es am Sonntagmittag bei Donnstetten gekommen. Gegen 12.15 Uhr war eine 36 Jahre alte Frau mit einem VW auf der B 465 von Lenningen herkommend unterwegs und wollte nach links auf die L 252 (Feldstetter Straße) abbiegen. Dabei stieß sie mit dem auf der Bundesstraße entgegenkommenden Dacia eines 71-Jährigen zusammen. Bei der Kollision verletzten sich der Senior sowie ein zweijähriges Kind im VW ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Das Mädchen wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den beiden Autos beträgt schätzungsweise 30.000 Euro. (mr)

Münsingen (RT): Brand in Buttenhausen

In die Mühlsteige nach Buttenhausen sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagmittag, kurz vor 12.30 Uhr, ausgerückt. Wie sich vor Ort herausstellte, war an der Heizungsanlage der dortigen Mühle wohl aufgrund eines Defekts ein Brand ausgebrochen, weshalb ein Rauchmelder Alarm geschlagen hatte. Am Gebäude selbst entstand kein Schaden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Pfullingen (RT): Gefährliche Körperverletzung

Am Sonntagabend kam es in der Friedrichstraße zu einem körperlichen Angriff auf einen 19-Jährigen. Nach derzeitigem Stand griffen dort zunächst zwei unbekannte Personen den Heranwachsenden vor einem Vereinsgebäude unvermittelt an und traktierten den Geschädigten mit Fäusten bzw. einem Becher. Im weiteren Verlauf kam ein roter Pkw angefahren, dessen Fahrer stieg ausstieg, auf die Personen zu rannte und den Geschädigten wegschuckten. Die Auseinandersetzung verlagerte sich anschließend auf die gegenüberliegende Straßenseite. Danach ließen die unbekannten Personen von dem 19-Jährigen ab und entfernten sich mit dem Pkw in Fahrtrichtung Unterhausen. Das Polizeirevier Pfullingen ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (ar)

Kirchheim (ES): Mehrere Pkw beschädigt

In der Nacht zum Montag sind mehrere Pkw in der Kirchheimer Kopernikusstraße beschädigt worden. In der Zeit von 18 Uhr bis 5.40 Uhr wurden an drei Autos die linken Außenspiegel abgeschlagen. Weiterhin beschädigte der bislang unbekannte Täter an einem der Fahrzeuge zusätzlich die Windschutzscheibe und riss ein Kennzeichen aus der Halterung, das er im Anschluss in ein Gebüsch warf. Über die Höhe des Schadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Kirchheim unter Teck (ES): Fahrzeugbrand

Wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt das Polizeirevier Kirchheim, nachdem am Sonntagabend in der Schöllkopfstraße ein Pkw zerstört worden ist. Nach ersten Feststellungen wurde der Mercedes Sprinter gegen 21.10 Uhr von einem Unbekannten in Brand gesetzt. Trotz sofortigem Löschen durch die Feuerwehr entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro. (tr).

Filderstadt (ES): Einbruch in Bonlanden

In Bonlanden hat am Wochenende ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Freitag, 20.15 Uhr, und Samstag, 11.50 Uhr, drang der Täter in ein Gemeinschaftsgebäude in der Kurze Straße ein und öffnete mehrere Innentüren gewaltsam. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß der Unbekannte auf Bargeld, das er entwendete. Allein der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Das Polizeirevier Filderstadt hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Ostfildern (ES): Einbruch durch Kellerfenster

Am Sonntagabend, im Zeitraum von 17.30 Uhr bis 19.15 Uhr, hat sich in Scharnhausen ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus verschafft. Vom Keller gelangte der Kriminelle in zwei Wohnungen, die er auf der Suche nach Stehlenswertem durchwühlte und Bargeld entwendete. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. (tr)

Neuhausen auf den Fildern (ES): Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Eine Rotlichtmissachtung dürfte nach ersten Feststellungen der Verkehrspolizei die Ursache für einen Verkehrsunfall am Sonntagabend in Neuhausen sein. Kurz nach 20 Uhr stand ein 18-Jähriger mit seiner Mercedes A-Klasse zunächst auf dem Linksabbiegestreifen der L 1209, von der Autobahn kommend, und fuhr unvermittelt in den Kreuzungsbereich mit der Plieninger Straße ein. Hierbei kollidierte er mit einem Renault Kangoo Van, dessen Lenker in Richtung Autobahnzubringer fuhr und bei Grünlicht ebenfalls in den Kreuzungsbereich eingefahren war. Durch die Kollision zogen sich der 27-jährige Kangoo-Lenker sowie sein 44-jähriger Beifahrer leichte Verletzungen zu und wurden vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. Eine Mitfahrerin in der A-Klasse klagte vor Ort über Schmerzen und begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Beide Pkw wurden abgeschleppt, der entstandene Sachschaden wird auf etwa 35.00 Euro geschätzt. Zur Unfallstelle geeilt waren Kräfte der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei. Während der Verkehrsunfallaufnahme musste die Kreuzung vollgesperrt werden, hierbei kam es zu geringfügigen Störungen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. (tr)

Rottenburg (TÜ): Sportplatz beschädigt (Zeugenaufruf)

Vermutlich am frühen Sonntagmorgen ist ein bislang unbekannter Pkw-Lenker mit seinem Fahrzeug über das Spielfeld des Sportplatzes in Seebronn gefahren. Der Unbekannte fuhr hierbei auf den schneebedeckten Rasen des Sportgeländes in der Sontheimer Straße und driftete mehrere Runden. Über die Höhe des angerichteten Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. Der Polizeiposten Rottenburg-Ergenzingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Telefon 07457/93801-0 um sachdienliche Hinweise. (ms)

Rottenburg (TÜ): Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Ein beschlagnahmter Führerschein, vier nicht mehr fahrbereite Fahrzeuge, fünf verletzte Personen und rund 55.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Sonntagabend bei Ergenzingen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine VW-Fahrerin gegen 18.30 Uhr die L 1361 von Mötzingen herkommend in Richtung Ergenzingen. Die 31-Jährige geriet mit ihrem Wagen nach links und kollidierte dort zunächst mit einer ordnungsgemäß entgegenkommenden Mercedes B-Klasse, die von einem 57-Jährigen gelenkt wurde. Durch die Drehbewegung des VW prallte dieser im weiteren Verlauf gegen einen weiteren, ebenfalls entgegenkommenden Mercedes, in dem sich drei Personen befanden. Um nicht mit der vorausfahrenden A-Klasse zu kollidieren wich der nachfolgende Fahrer eines BMW nach links aus und schanzte hierbei eine Böschung hinab. Der 26-jährige Fahrer blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme wurde bei der VW-Lenkerin einem vorläufigen Test zufolge Atemalkohol von mehr als 1,5 Promille gemessen. Die Schwerverletzte wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht, wo neben der medizinischen Versorgung auch Blut entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde. Der 57-jährige Mercedeslenker zog sich durch das Unfallgeschehen nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu. Er wurde nach einer ärztlichen Untersuchung vor Ort nach Hause entlassen. Sowohl der 41-jährige Lenker der Mercedes A-Klasse als auch seine Mitfahrer im Alter von sechs und acht Jahren machten ebenfalls vor Ort leichte Verletzungen geltend und begaben sich eigenständig in eine Klinik. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung und des Abschleppens der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Rottenburg wurde der Streckenabschnitt der L 1361 zwischen der B28/Ergenzingen und der Abzweigung in Richtung Baisingen für knapp vier Stunden voll gesperrt. (tr)

