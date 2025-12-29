POL-SI: 32. Auflage direkt nach dem Jahreswechsel - Zoff dem Stoff 2026 steht in den Startlöchern -#polsiwi

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

32. Auflage direkt nach dem Jahreswechsel - Zoff dem Stoff 2026 steht in den Startlöchern

Siegen

Zu einem ungewohnten Termin direkt nach dem Jahreswechsel (03. und 04. Januar 2026) ist es wieder soweit. Das nunmehr 32. Anti-Drogen-Hallenfußballturnier findet im Rahmen von "Zoff dem Stoff" am Sonntag (04. Januar 2026) in der Dreifachsporthalle auf dem Siegener Giersberg statt. Es handelt sich um das ranghöchste Juniorenturnier in der Region und wird vom FC Eiserfeld in Kooperation mit der AOK NordWest sowie der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein veranstaltet.

Und nicht nur für die C- bzw. U14 Junioren rollt an dem Wochenende in der Halle der Ball. Bereits am Samstag (03. Januar 2026) spielen 13 D- bzw. U12 Junioren-Mannschaften um den Titel des 6. Anti-Cyber-Hallenfußballturniers. Zahlreiche Nachwuchsmannschaften aus verschiedenen Vereinen der deutschen Profiligen sind an den beiden Turniertagen in Siegen am Start und kämpfen mit den lokalen Fußballmannschaften um den Turniersieg. Los geht's an beiden Tagen jeweils um 09:30 Uhr.

Aber der Sport steht nicht alleine im Blickpunkt. Dem Organisationsteam dieser Veranstaltung um das Veranstaltertrio aus FC Eiserfeld, AOK NordWest und der Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein geht es vor allem um Präventionsthemen. Beim C-Juniorenevent steht die Drogenprävention im Mittelpunkt, während beim D-Juniorenevent der Fokus vor allem auf die Gefahren des größer werdenden digitalen Lebens gelegt wird.

Schirmherr und Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein Andreas Müller betont die Bedeutung der Veranstaltung: "Das Thema "Sucht" ist immer wieder im öffentlichen Fokus. In der Prävention kann man gar nicht früh genug anfangen, so dass die Zielgruppe "C-Jugend (12 bis 14 Jahren)" dieses Sportevents eine wichtige Altersgruppe ist. Und auch das Thema "Medienkompetenz - Gefahren der digitalen Welt" ist gerade in den letzten Jahren immer wichtiger geworden. Auch hier ist der Zielgruppe der D-Jugend (11 bis 12 Jahren) eine wichtige Altersgruppe im Bereich der Prävention. Gerade der Sport kann hier eine wichtige Rolle spielen, denn er ist besonders für junge Menschen ein gutes Instrument, um wichtige Dinge wie beispielsweise die Teamfähigkeit zu trainieren. Der gemeinsame Wettkampf unterstützt das Selbstbewusstsein und hilft dabei, persönlich stark zu sein und sich nicht in den Parallelwelten der Computerspiele und des Internets zu verlieren oder auch "Nein" zu sagen, wenn es um Drogen geht."

Dem Kooperations-Trio ist es ein wichtiges Anliegen, auf die Gefahren des Drogenkonsums und -missbrauchs hinzuweisen. Gerade bei Kindern und Jugendlichen kann sich Drogenkonsum und hier auch insbesondere Cannabiskonsum im Rahmen der körperlichen und geistigen Entwicklung nachhaltig negativ auswirken. Dies betrifft nicht nur die illegalen Drogen. Auch Alkohol ist ein Thema, selbst wenn die Zahlen der "Vollrauscheinlieferungen in das Krankenhaus" im Kreisgebiet leicht rückläufig waren. "Daher dürfen wir nicht nachlassen, Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene über die Gefahren des Alkoholkonsums und anderer Drogen aufzuklären und sie zu einem Leben mit weniger oder am besten gar keinen Drogen zu motivieren. Als AOK NordWest unterstützen wir das Konzept von Zoff dem Stoff, das Spaß macht und auf Fairness setzt, statt den Zeigefinger zu erheben.", sagt AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider.

Die Verantwortlichen der Kreispolizeibehörde stehen zu diesem Thema im Rahmen des Turniers am Sonntag zur Verfügung und bieten den Teilnehmenden sowie allen Besuchern am Giersberg eine gute Informationsmöglichkeit.

Gefahr neuer Medien Hauptfokus beim Anti-Cyber Turnier In die 6. Auflage geht das Anti-Cyber-Turnier, welches in der heutigen Gesellschaft immer mehr an Bedeutung gewinnt. Gerade in der immer rasanter werdenden Medienwelt ein ganz großes Thema: Medienkompetenz. So geht es dem Organisationsteam und den zahlreichen Helfern darum, auf die Gefahren, aber auch auf die Chancen in der digitalen Welt aufmerksam zu machen. FakeNews, HateSpeech - das gibt es nicht nur bei den "Großen", den Erwachsenen oder sogar den Staaten untereinander. Das kann im Klassenzimmer oder sonstigen Gruppentreffs anfangen. Zum Beispiel Cybergrooming, bei dem gerade die jungen Menschen die Opfer sind. Auch in diesem Bereich kann Sport hilfreich sein. Fairness lernen, sich nicht nur vor dem Monitor aufhalten, sondern sich vielseitig beschäftigen, integrieren statt ausgrenzen.

So steht das Präventionsteam der Kreispolizeibehörde auch zu diesem Thema am Sonntag Rede und Antwort und hält Info-Material zu Medienkompetenz für Jung und Alt bereit.

"Wir freuen uns wieder auf den traditionellen Budenzauber, den wir in Summe in der 32. Auflage ausrichten können. Auf diese lange Zeit sind wir sehr stolz und freuen uns weiter in einem tollen Kooperations-Trio mit den Partnern AOK und Kreispolizeibehörde dieses wichtige Event ausrichten zu können. Die Arbeit mit allen Verantwortlichen sowie unserem Schirmherrn macht enormen Spaß und der Erfolg der Turnierreihe gibt uns recht. Es wird in jedem Jahr schwieriger, ein solches Event auf die Beine zu stellen und attraktiv zu halten. Wir geben hier unser Bestes und machen das auch weiter. Gerade vor den ernsten Hintergründen der beiden Turniere sowie der Prävention und Aufklärung vor den Gefahren unserer Jugend sind wir weiterhin voll von unserem Konzept überzeugt und hoffen auch in diesem Jahr einen kleinen Baustein zu leisten und wichtige Erkenntnisse den Spielern und Zuschauern mitgeben zu können. Wir hoffen auf zwei spannende Turniertage und freuen uns über jeden Besucher am Siegener Giersberg.", sagt Maik Otto, Ressortleiter Geschäftsführung des FC Eiserfeld.

Die Spielpläne und alle weiteren Informationen rund um die Turniere gibt es ab sofort unter zoffdemstoff.fceiserfeld.de sowie in den sozialen Kanälen des Turniers. Der Spielplan und Live-Ergebnisse am Turniertag kann jeweils auch auf Fußball.de eingesehen werden.

Das Veranstalterteam freut sich über jeden Besucher am ersten Januar-Wochenende am Siegener Giersberg sowie zwei tolle und vor allem informative Turniertage.

