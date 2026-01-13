Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Streit, gefährliche Körperverletzung, Diebstahl, Brand

Reutlingen (ots)

Reutlingen (RT): Streitigkeiten

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern ist es in der Nacht zum Dienstag an einer Bushaltestelle in der Ringelbachstraße gekommen. Gegen 0.20 Uhr war die Polizei von einem Zeugen alarmiert worden. Beim Eintreffen der Polizeibeamten trafen diese auf einen 19-Jährigen, dem im Verlauf der Streitigkeiten Pfefferspray ins Gesicht gesprüht wurde. Ein Rettungswagen brachte den Leichtverletzten zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. Die anderen Beteiligten, bei denen es sich wohl um vier, dem Opfer zumindest teilweise bekannte Männer handeln soll, waren bereits geflüchtet. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bislang ergebnislos. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen und dem Ablauf der Auseinandersetzung aufgenommen. (am)

Dettingen/Teck (ES): Diesel entwendet

Vier Lastwagen sind in den vergangenen Tagen in Dettingen ins Visier eines Kriminellen geraten. Der Täter brach in der Zeit zwischen Donnerstag, 15 Uhr, und Montag, 10.30 Uhr, die Tankdeckel der auf einem umfriedeten Parkplatz im Bereich Kirchheimer Straße / Dieselstraße stehenden Lkw auf und entwendete aus den Fahrzeugen mehrere hundert Liter Kraftstoff. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (mr)

Tübingen (TÜ): Brand durch Aufwärmen von Speisen

In die Köllestraße sind Feuerwehr und Polizei am Montagnachmittag, gegen 14.30 Uhr, ausgerückt. Dort war es aufgrund von Speisen, die von einer Bewohnerin offenbar in einem Backofen erwärmt worden waren, zum Brand des Backofens gekommen. Durch die Feuerwehr wurde die Bewohnerin ins Freie begleitet und dem Rettungsdienst übergeben. Nach derzeitigem Stand zog sie sich durch das Einatmen von Rauchgasen leichte Verletzungen zu. Der Ofen war durch den Brand zerstört worden, am Gebäude, das nach der Belüftung wieder betreten werden konnte, war kein Schaden entstanden. (tr)

Albstadt (ZAK): Gefährliche Körperverletzung

Am Montagabend ist es auf einem Parkplatz zwischen der Poststraße und der Gartenstraße zu einem körperlichen Angriff auf einen 20-Jährigen gekommen. Im Zuge eines vereinbarten Treffens schlugen drei dem Heranwachsenden bekannte Personen auf diesen unvermittelt ein. Der Angriff ereignete sich gegen 19.40 Uhr. Dabei erlitt der Geschädigte mehrere Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Polizeiposten Ebingen ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. (ar)

