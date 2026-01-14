Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Brand, Seniorin betrogen, Verkehrsunfälle - teils mit Schwerverletzten, Angriff auf Fußballfans, Sachbeschädigung

Reutlingen (ots)

Essen auf Herd angebrannt

In die Johannes-Eisenlohr-Straße sind Feuerwehr und Polizei am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr ausgerückt. Eine aufmerksame Anwohnerin bemerkte aus einer Wohnung weißen Rauch und setzte die Rettungskette in Gang. Aus der betreffenden Wohnung konnte eine Person durch die zuerst ankommenden Polizeibeamten gerettet werden. Der 74-jährige Bewohner kam mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in eine Klinik. Die Feuerwehr entdeckte eine Pfanne mit angebrannten Lebensmitteln auf dem Herd und lüftete im Anschluss die Wohnung. Es entstand hierbei lediglich geringer Sachschaden. (ar)

Bad Urach-Sirchingen (RT): Seniorin von falschen Polizeibeamten betrogen (Warnhinweis und Zeugenaufruf)

Eine Seniorin ist am Dienstagabend Opfer skrupelloser Telefonbetrüger geworden. Die Frau erhielt gegen 18 Uhr einen Anruf von einer unbekannten Telefonnummer. Hierbei wurde ihr mitgeteilt, dass in ihrer Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden sind. Bei einem dieser angeblichen Einbrecher wäre auch ihre Adresse gefunden worden. Mit dieser frei erfunden Geschichte erfragte er zunächst, was im Haus an Wertsachen vorhanden ist und setzte die ältere Dame über mehrere Stunden so unter Druck, dass sie gegen 21 Uhr einem Unbekannten Bargeld und einen kleinen Tresor übergab, angeblich um die Wertsachen zu sichern. Erst als sie später bei Angehörigen nachfragte, flog der Betrug auf. Der Abholer wird als etwa 25 Jahre alt, 170 bis 175 cm groß und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet, hatte dunkle, kurze Haare und sprach deutsch mit einer als "Stuttgarter Dialekt" beschriebenen Aussprache. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die am Abend im Wohngebiet südlich der Hauptstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich zu melden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Bad Urach, Telefon 07125/94687-0 oder das Polizeirevier Metzingen, Telefon 07123/924-0 entgegen. (cw)

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang:

Gehen Sie nicht auf solche Gespräche ein. Es handelt sich um einen Anruf von Kriminellen! Die echte Polizei fragt Sie niemals nach Geld oder Wertsachen und würde diese auch niemals in Verwahrung nehmen. Weitere Informationen erhalten Sie auch unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/

Kirchheim/Teck (ES): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Dienstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Kurz vor 17.30 Uhr war ein 42 Jahre alter Mann mit einem Smart auf der Stuttgarter Straße in Richtung Ötlingen unterwegs und wollte nach rechts auf den Parkplatz eines Discounters abbiegen. Dabei übersah er offenbar eine 49-jährige Radfahrerin, die den Fuß- und Radweg ebenfalls in Richtung Ötlingen befuhr. Infolge der Kollision stürzte die Frau zu Boden und erlitt ersten Erkenntnissen zufolge leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. An den Fahrzeugen war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Neuffen (ES): Zeugen zu Verkehrsunfall gesucht

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem nachträglich zur Anzeige gebrachten Verkehrsunfall am Dienstagmittag in Neuffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte eine 49-jährige Fußgängerin gegen 13 Uhr den Zebrastreifen in der Straße Oberer Graben queren, als sie eigenen Angaben zufolge von einem Linienbus erfasst wurde. Hierbei verletzte sich die Frau ersten Erkenntnissen zufolge leicht. Der noch unbekannte Lenker des weiß-orangefarbenen Bus setzte seine Fahrt fort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Oberboihingen (ES): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Der 31-Jährige befuhr gegen 16.40 Uhr die abschüssige Heuspachstraße in Richtung Ortsmitte und kollidierte im Kreuzungsbereich mit der Schulstraße mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten VW einer 58 Jahre alten Frau. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen brachte der Rettungsdienst den Mann zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Schaden am Auto wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Am Fahrrad war augenscheinlich kein Schaden entstanden. (mr)

Esslingen (ES): Fußballfans angegriffen (Zeugenaufruf)

Wegen des Verdachts des Landfriedensbruchs, der gefährlichen Körperverletzung und des Raubes ermittelt die Kriminalpolizeidirektion Esslingen nach einem Vorfall, der sich am Dienstagabend auf dem Parkplatz beim Bahnhof Oberesslingen in der Ulmer Straße ereignet haben soll. Derzeitigen polizeilichen Ermittlungen zufolge waren vier Fans der Gast-Mannschaft nach einem Fußballspiel in Stuttgart zunächst mit der S-Bahn nach Oberesslingen gefahren, um anschließend mit ihrem dort geparkten Fahrzeug die Heimreise fortzusetzen. Als die vier Männer im Alter von 20 bis 21 Jahren gegen 21.40 Uhr an dem geöffneten Wagen gerade dabei waren, ihre Fankleidung abzulegen, wurden sie unvermittelt von einer aus etwa 30 bis 40 Personen bestehenden Gruppe angegriffen und durch Schläge und Tritte aus der Gruppe heraus verletzt. Einem der Opfer wurde dabei auch seine Geldbörse und ein Fahrzeugschlüssel geraubt. Um weiteren Angriffen zu entgehen, flüchteten die Vier in ihr Fahrzeug. Dabei schlugen die Angreifer eine Seitenscheibe an dem Auto ein und stahlen mehrere Kleidungsstücke und Fanartikel aus dem noch geöffneten Kofferraum des Wagens, bevor die Gruppe in Richtung Bahnhof Oberesslingen flüchtete. Eine sofort nach der Alarmierung eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bislang erfolglos. Zwei der vier angegriffen Fußballfans wurde so schwer verletzt, dass sie nachfolgend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Bei den Tatverdächtigen soll es sich um Männer im geschätzten Alter von 20 bis 25 Jahre handeln. Alle waren dunkel gekleidet, trugen teils roten Mützen oder rote Schals und waren vermummt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen sucht unter der Telefonnummer 0711/3990-0 nach Zeugen und bittet um Hinweise. (cw)

Tübingen (TÜ): Sturz beim Abbremsen

Ein Radfahrer musste nach einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert werden. Der 61 Jahre alte Mann befuhr gegen 17.40 Uhr die Schnarrenbergstraße abwärts und kam im Kreuzungsbereich mit der Herrenberger Straße beim Abbremsen alleinbeteiligt zu Fall. Beim Sturz erlitt der Mann diverse Verletzungen, weshalb ihn der Rettungsdienst in eine Klinik brachte. (mr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Auffahrunfall auf Bundesstraße (Zeugenaufruf)

Ein Verkehrsunfall mit einem beträchtlichen Sachschaden in einer Gesamthöhe von schätzungsweise 40.000 Euro hat sich am Dienstagnachmittag auf der B 27 in Fahrtrichtung Tübingen ereignet. Kurz vor 16 Uhr kam es nach der Auffahrt der B 297 auf der linken Fahrspur zu einem Auffahrunfall zwischen einem BMW und einem Mercedes, wobei der genaue Hergang aufgrund unterschiedlicher Angaben der Beteiligten noch nicht abschließend geklärt werden konnte. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Da das Ausmaß zunächst unbekannt war, waren auch Rettungsdienst und Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07071/972-1400 bei der Verkehrspolizei Tübingen zu melden. (mr)

Rottenburg (TÜ): Bei Auffahrunfall verletzt

Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person ist es am Dienstagnachmittag auf der L 385 gekommen. Kurz nach 16 Uhr war eine 24 Jahre alte Frau mit einem Renault auf der Landesstraße in Richtung Weiler unterwegs und bemerkte wohl aufgrund der tiefstehenden Sonne zu spät, dass eine 55-Jährige ihren Smart verkehrsbedingt abbremsen musste. Der Renault krachte ins Heck des Smart, wobei die 55-Jährige verletzt wurde. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Insgesamt dürfte sich der Schaden an den beiden Fahrzeugen auf circa 20.000 Euro belaufen. Der wohl total beschädigte Renault wurde abgeschleppt. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Mit Auto Sportplatz beschädigt (Zeugenaufruf)

Der Polizeiposten Kirchentellinsfurt sucht Zeugen zur Beschädigung des Sportplatzes in der Pfrondorfer Straße. In der Zeit von Sonntag auf Montag befuhr ein Unbekannter wohl mit einem Auto die Rasenfläche und verursachte dabei einen Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/515363-0 zu melden. (mr)

Dettenhausen (TÜ): Verkehrsunfall mit schwerletzter Person

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen ist es am Dienstagabend kurz vor der Ortschaft Dettenhausen gekommen. Der 88-jährige Fahrer eines Audi befuhr gegen 17.30 Uhr die L 1208 von Waldenbuch kommend in Richtung Dettenhausen. Dabei kam er aus noch ungeklärter Ursache circa einen Kilometer vor der Ortschaft auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einer entgegenkommenden 66-jährigen Hyundai-Lenkerin. In der Folge wurden beide Fahrzeuge in den Straßengraben geschleudert, der Audi-Fahrer erlitt hierbei schwere Verletzungen. Die 66-Jährige zog sich nach derzeitigem Stand leichte Verletzungen zu. Beide Personen wurden durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 40.000 Euro. Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme, der Bergung und des Abschleppens der Fahrzeuge sowie der Reinigung der Fahrbahn durch die Straßenmeisterei Herrenberg wurde der Streckenabschnitt der L 1208 zwischen dem Kreisverkehr Weilerbergstraße in Waldenbuch und der Ortseinfahrt Dettenhausen für knapp drei Stunden voll gesperrt. (ar)

Haigerloch (ZAK): Frontal in den Gegenverkehr

Deutlich alkoholisiert war eine 30-Jährige, die am Dienstagabend auf der Salinenstraße (B463) einen schadensträchtigen Verkehrsunfall verursacht hat. Die Frau war gegen 21.45 Uhr mit ihrem Hyundai i10 auf der Bundesstraße von Haigerloch in Richtung Balingen unterwegs. Auf Höhe des Salzbergwerks kam sie in der lang gezogenen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal gegen einen ordnungsgemäß entgegenkommenden Kia Ceed, dessen 34 Jahre alter Fahrer keinerlei Chancen hatte um noch reagieren zu können. Beide Fahrer und der 48 Jahre alte Beifahrer im Hyundai konnten sich selbstständig aus den Fahrzeugwracks befreien. Alle drei wurden so schwer verletzt, dass sie vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Beide Autos, an denen jeweils wirtschaftliche Totalschäden in einer Höhe von insgesamt rund 19.000 Euro entstanden sein dürfte, mussten nachfolgend von Abschleppdiensten aufgeladen und abtransportiert werden. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit ergab bei der Unfallverursacherin einen vorläufigen Atemalkoholwert von mehr als drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Die Ermittlungen zum Führerschein der 30-Jährigen dauern noch an. Neben dem Rettungsdienst mit drei Rettungswagen und einem Notarzt war auch die Feuerwehr mit vier Fahrzeugen und rund 20 Feuerwehrleuten im Einsatz. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Bundesstraße bis etwa 23.15 Uhr voll gesperrt werden. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell