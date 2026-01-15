Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Sechs Schwerverletzte bei Verkehrsunfall bei Bitz (ZAK)

Reutlingen (ots)

Bitz (ZAK): Verkehrsunfall mit mehreren Schwerverletzten

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochnachmittag auf der L 448 bei Bitz ereignet. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen zufolge war gegen 14.50 Uhr eine 39 Jahre alte Frau mit einem Renault Capture auf der Landesstraße von Ebingen herkommend unterwegs. Auf Höhe der Ebinger Straße wollte sie nach links in diese abbiegen, wobei es zur Kollision mit der aus Freudenweiler entgegenkommenden Mercedes C-Klasse eines 59-Jährigen kam. Beim Zusammenstoß erlitten beide Personen schwere Verletzungen. Auch drei 13 und 14 Jahre alte Mädchen sowie ein Sechsjähriger, die im Renault mitfuhren, wurden ersten Erkenntnissen zufolge schwer verletzt. Die 39-Jährige sowie der Junge mussten nach einer medizinischen Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die vier weiteren Schwerverletzten wurden mit Rettungswagen in umliegende Kliniken eingeliefert. Vorläufigen Schätzungen zufolge dürfte sich der Gesamtschaden an den beiden Autos, die abgeschleppt werden mussten, auf circa 22.000 Euro belaufen. Im Zuge der Versorgung der Verletzten sowie der Unfallaufnahme war eine Vollsperrung der L 448 bis circa 16.45 Uhr erforderlich. Gänzlich geräumt war die Landesstraße gegen 17.15 Uhr. Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei waren jeweils mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften an die Unfallstelle ausgerückt.

