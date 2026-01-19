POL-COE: Nordkirchen, Mühlenstraße/ Alkoholisiert Fahrrad gefahren
Coesfeld (ots)
Ein 34-jähriger Mann ist am Samstag (17.01.26) mit seinem Fahrrad an der Mühlenstraße gestürzt. Gegen 23.15 Uhr passierte das. Zuvor kollidierte er mit einer Warnbake. Die Polizisten stellten Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Mit einem Rettungswagen kam er verletzt in ein Krankenhaus, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell