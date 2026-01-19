POL-COE: Nordkirchen, Mühlenstraße/ Alkoholisiert Fahrrad gefahren

Coesfeld (ots) - In der Nacht auf den 15.01.2026 (gegen 01.00 Uhr) hebelte ein bislang unbekannter Täter an einem Lichtschacht eines Einfamilienhauses auf dem Heckenweg in Rosendahl, Darfeld. Als er das Licht der Überwachungskamera wahrnahm, flüchtete er, ohne zuvor ins Innere des Hauses gelangt zu sein. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: - männlich - ...

mehr