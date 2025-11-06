PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW kommt von der Fahrbahn ab - Fahrzeugführerin wird schwerletzt

PHR Demmin (ots)

Am 05.11.2025 gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf der L27 zwischen Wotenick und Demmin ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW Caddy die L27 aus Richtung Wotenick kommend in Richtung Demmin. Kurz vor dem Ortseingang Demmin kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte dieser zwei am Fahrbahnrand befindliche Straßenbäume und kam in der weiteren Folge auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug stark deformiert und die Fahrzeugführerin im PKW eingeklemmt.

Die angeforderten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreiten die schwerverletzte Fahrzeugführerin aus dem PKW, so dass sie vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald verbracht werden konnte. Der beteiligte PKW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L27 vollgesperrt. Da aufgrund der Gesamtumstände zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in dem verunfallten PKW eine weitere Person befunden hat, erfolgte eine intensive Absuche des Nahbereichs. Hierzu kam auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Im Verlauf des Einsatzes bestätigte sich dieser Verdacht jedoch nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin war mit 25 Kameraden, 6 Fahrzeugen sowie einer Drohne vor Ort im Einsatz.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Neubrandenburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Neubrandenburg
Alle Meldungen Alle
  • 05.11.2025 – 15:26

    POL-NB: Maskierte sollen Mann überfallen haben - Polizei sucht Zeugen

    Neubrandenburg (ots) - Nachdem am Dienstag ein Mann bei der Kriminalpolizei einen Überfall angezeigt hat, suchen die Ermittler nach Zeugen für den Fall. Der 27-jährige Deutsche soll am 31. Oktober 2025 gegen 04.00 Uhr in Neubrandenburg am Friedrich-Engels-Ring draußen auf Höhe der Deutschen Bank überfallen worden sein. Nach seinen Angaben sei er aus einem Taxi ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 15:06

    POL-NB: Ergebnisse der Auftaktveranstaltung "Fahren.Ankommen.LEBEN!" mit den Schwerpunkten Technischer Zustand der Fahrzeuge und gewerblicher Personen- und Güterverkehr

    Neubrandenburg/Rostock (ots) - Im Monat November kontrollieren Einsatzkräfte der Polizeipräsidien Neubrandenburg und Rostock im Zusammenhang mit der Verkehrskampagne "Fahren.Ankommen.LEBEN!" Fahrzeugführer in ganz Mecklenburg-Vorpommern zu den aktuellen Schwerpunkten technischer Zustand der Fahrzeuge und ...

    mehr
  • 05.11.2025 – 14:44

    POL-NB: Mann auf dem Datzeberg mit Messer attackiert

    Neubrandenburg (ots) - Heute Vormittag gegen 10.35 Uhr hat es in Neubrandenburg einen Angriff auf einen 33-jährigen Deutschen gegeben. Er war mit einem weiteren Mann gerade in der Max-Adrion-Straße vor einem Einkaufsmarkt. Während er einen Snack aß, begann nach bisherigen Erkenntnissen jemand von hinten, auf ihn einzuschlagen. Der Mann drehte sich um und wollte sich wehren. Während der Schlägerei soll der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren