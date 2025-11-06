Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: PKW kommt von der Fahrbahn ab - Fahrzeugführerin wird schwerletzt

PHR Demmin (ots)

Am 05.11.2025 gegen 20:15 Uhr ereignete sich auf der L27 zwischen Wotenick und Demmin ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand befuhr die 48-jährige deutsche Fahrzeugführerin eines PKW VW Caddy die L27 aus Richtung Wotenick kommend in Richtung Demmin. Kurz vor dem Ortseingang Demmin kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort streifte dieser zwei am Fahrbahnrand befindliche Straßenbäume und kam in der weiteren Folge auf der angrenzenden Ackerfläche zum Stehen. Durch den Zusammenstoß wurde das Fahrzeug stark deformiert und die Fahrzeugführerin im PKW eingeklemmt.

Die angeforderten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr befreiten die schwerverletzte Fahrzeugführerin aus dem PKW, so dass sie vor Ort medizinisch versorgt und anschließend mittels Rettungshubschrauber ins Klinikum Greifswald verbracht werden konnte. Der beteiligte PKW war infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf etwa 6000 Euro geschätzt.

Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war die L27 vollgesperrt. Da aufgrund der Gesamtumstände zwischenzeitlich nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich in dem verunfallten PKW eine weitere Person befunden hat, erfolgte eine intensive Absuche des Nahbereichs. Hierzu kam auch eine Drohne mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Im Verlauf des Einsatzes bestätigte sich dieser Verdacht jedoch nicht. Die Freiwillige Feuerwehr Demmin war mit 25 Kameraden, 6 Fahrzeugen sowie einer Drohne vor Ort im Einsatz.

