POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen, Oberstraße/ Unfallbeteiligter gesucht
Coesfeld (ots)
An der Oberstraße in Südkirchen wurde am Freitag (16.01.26) ein bislang unbekanntes Auto am linken Außenspiegel beschädigt. Gegen 14.05 Uhr geschah das auf Höhe der Adresse Oberstraße 6. Die Verursacherin meldete sich im Nachgang bei der Polizei. Der betroffene Halter soll sich unter 02591-7930 bei der Polizei Lüdinghausen melden.
