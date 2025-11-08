Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Allerheiligenkirmes - Ruhiger Einsatzverlauf für die Bundepolizei

Soest (ots)

Trotz einer sehr hohen Auslastung der Züge ist der dritte Tag (7. November) der Allerheiligenkirmes am Bahnhof Soest aus Sicht der Bundespolizei weitgehend ruhig verlaufen.

Lediglich in der Rückreisephase kam es auf einem Bahnsteig zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei 46- und 49-jährigen Männern aus Bad Sassendorf. Nachdem Einsatzkräfte die Streithähne trennten, richteten sich die Aggressionen der beiden fortan gegen die Polizisten. Beide Männer widersetzten sich den polizeilichen Maßnahmen und griffen die Einsatzkräfte körperlich an. Sie wurden zu Boden gebracht und gefesselt. Hierbei kollabierte der 46-Jährige kurzzeitig und wurde durch Rettungskräfte behandelt. Als Dank beleidigte er diese und richtete seine Aggressionen nun gegen das Rettungsteam. Er wurde erneut gefesselt. Erst die Ehefrauen konnten ihre Männer beruhigen.

Gegen die beiden deutschen Staatsangehörigen wurden umfangreiche Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Bei Kontrollen zur Einhaltung des Mitführverbotes von gefährlichen Gegenständen stellten Bundespolizisten bei einem Jugendlichen ein Reizstoffsprühgerät sowie bei einer 21-Jährigen ein Tierabwehrspray fest.

Die Bundespolizei wird das Mitführverbot weiterhin überwachen und appelliert an die Besucher der Allerheiligenkirmes und andere Bahnreisende, gefährliche Gegenstände zu Hause zu lassen. Diese haben weder im Bahnhof noch auf der Altstadtkirmes etwas zu suchen.

