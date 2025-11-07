Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Nach einer Ordnungswidrigkeit: Angriff auf Polizisten - Bundespolizei stellt flüchtigen Tatverdächtigen

Witten (ots)

Am 6. November stellten Bundespolizisten im Wittener Hauptbahnhof einen Mann, der in den Gleisbereich uriniert hatte. Als seine Personalien festgestellt werden sollten, ergriff er die Flucht. Nachdem die Polizisten ihn gestellt hatten, griff er die Einsatzkräfte an.

Gegen 11:00 Uhr entdeckte eine Streife den 39-Jährigen, der im Gleisbereich direkt neben dem Bahnsteig zu Gleis 1 urinierte. Aufgrund der Gefahren des Bahnbetriebs wiesen die Uniformierten den deutschen Staatsbürger sofort an, den Gleisbereich zu verlassen. Als er die Beamten bemerkte, ergriff er die Flucht über einen Treppenabgang am anderen Ende des Bahnsteigs. Nach kurzer Verfolgung stellten sie den Flüchtigen und ergriffen ihn am Arm. Der Wohnungslose versuchte, sich loszureißen. Er wurde mit Handfesseln fixiert, wobei er gezielt seine Fingernägel in die Hand des fesselnden Beamten drückte und ihn auch kratzte. Die Durchsuchung nach Ausweispapieren erschwerte der Mann, indem er weiterhin versuchte, sich aus dem Griff der Polizisten zu lösen. Deshalb brachten ihn die Uniformierten zu Boden. Nach erfolgter Belehrung machte der Beschuldigte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Zur Durchführung einer erkennungsdienstlichen Behandlung verbrachte die Streife den Beschuldigten zur Dienststelle. Nach Abnahme der Fingerabdrücke und Anfertigung von Lichtbildern konnte er die Wache wieder verlassen. Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie Körperverletzung ebenso wie ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verunreinigung einer Bahnanlage ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell