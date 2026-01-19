POL-COE: Nottuln, Weseler Straße
Geschwindigkeitsmessgerät beschädigt
Coesfeld (ots)
In der Nacht vom 16.01.2026 bis zum 17.01.2026 setzten bislang unbekannte Täter einen auf der Weseler Straße in Nottuln, Appelhülsen aufgestellten Enforcement Trailer (Geschwindigkeitsmesser)in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
