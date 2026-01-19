POL-COE: Billerbeck, Lindenstraße/ Einbruch in Kita
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind in eine Kita an der Lindenstraße eingebrochen. Zwischen 14 Uhr am Freitag (16.01.26) und 7 Uhr am Montag (19.01.26) hebelten die Täter ein Fenster auf. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
