Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hohe Straße/ Mann beraubt

Coesfeld (ots)

Zwei Unbekannte haben am Montag (19.01.26) einen 61-jährigen Dülmener an der Hohen Straße beraubt. Gegen 13.15 Uhr drohten die Täter ihm mit einem spitzen Gegenstand. Sie flüchteten mit Bargeld und einem Zigarettenetui.

Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben:

Tatverdächtiger Nr.1:

   -männlich -europäisch -hohe Stimme -14-15 Jahre alt -1,60-1,70 
Meter -schwarze Sturmhaube (Augenschlitz) -schwarze Jacke -schwarze 
Hose -schwarze Schuhe -schwarze Handschuhe (Finger abgeschnitten)

Tatverdächtiger Nr. 2:

   -männlich -europäisch -hohe Stimme -14-15 Jahre alt -1,60-1,70 
Meter groß -schwarze Sturmhaube (Augenschlitz) -schwarze Jacke 
-schwarze Hose -schwarze Schuhe -schwarze Handschuhe (Finger 
abgeschnitten)

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

