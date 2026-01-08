POL-WES: Moers - Nachtrag: Zeugensuche nach Verkehrsunfall
Moers (ots)
Wir haben gestern über einen Verkehrsunfall berichtet:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6191629
Bei dem beteiligten Pkw kann gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Pkw der Marke Ford mit Moerser Städtekennung (MO) handelt. Ob es sich um das Model "Focus" handelt ist nicht bekannt.
