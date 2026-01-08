POL-WES: Moers - Nachtrag: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Voerde (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Poststraße in Voerde-Friedrichsfeld. Die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür und gelangten so in das Wohnhaus. An der rückwärtigen Terrassentür konnten ebenfalls Einbruchspuren festgestellt werden. Hier gelang es den Tätern nicht diese zu öffnen. Im Haus wurden die Wohnräume durchsucht ...

mehr