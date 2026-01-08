PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Nachtrag: Zeugensuche nach Verkehrsunfall

Moers (ots)

Wir haben gestern über einen Verkehrsunfall berichtet:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65858/6191629

Bei dem beteiligten Pkw kann gesagt werden, dass es sich um einen schwarzen Pkw der Marke Ford mit Moerser Städtekennung (MO) handelt. Ob es sich um das Model "Focus" handelt ist nicht bekannt.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Wesel
Pressestelle
Telefon: 0281 / 107-1050
Fax: 0281 / 107-1055
E-Mail: pressestelle.wesel@polizei.nrw.de
https://wesel.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Wesel mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Wesel
Alle Meldungen Alle
  • 08.01.2026 – 07:59

    POL-WES: Dinslaken - Mehrere Autos beschädigt, ein Wagen gestohlen / Polizei sucht Zeugen

    Dinslaken (ots) - Unbekannte Täter haben von Dienstag auf Mittwoch im Umfeld der Straße Bärenkampallee mehrere Autos beschädigt. Sie versuchten, die Seitenscheibe eines Firmenwagens mit einem unbekannten Gegenstand einzuschlagen. Der oder die Täter gelangten dadurch nicht in den Innenraum des Pkw. Dabei handelt es sich um einen schwarzen Audi Q8. BH/260107-0800 In ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 07:57

    POL-WES: Voerde - Zeugensuche nach Einbruch in Einfamilienhaus

    Voerde (ots) - Am Mittwoch, in der Zeit von 10 Uhr bis 11 Uhr, kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Poststraße in Voerde-Friedrichsfeld. Die Täter öffneten gewaltsam die Hauseingangstür und gelangten so in das Wohnhaus. An der rückwärtigen Terrassentür konnten ebenfalls Einbruchspuren festgestellt werden. Hier gelang es den Tätern nicht diese zu öffnen. Im Haus wurden die Wohnräume durchsucht ...

    mehr
  • 08.01.2026 – 06:51

    POL-WES: Kreis Wesel - Schnee und Glätte sorgen für 78 Unfälle

    Wesel (ots) - In der Zeit von Mittwoch (06:00 Uhr) bis heute Morgen (06:00 Uhr) kam es im Kreis Wesel zu insgesamt 78 witterungsbedingten Einsätzen. Bei den meisten Unfällen blieb es bei Blechschäden. Teilweise waren Fahrzeuge mit Sommerbereifung in die Unfälle verwickelt. Entsprechende Anzeigen wurden geschrieben. In Rheinberg wurde ein Streuwagen angefahren. Kontakt für Medienvertreter: Kreispolizeibehörde Wesel ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren