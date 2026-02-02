Polizei Düsseldorf

POL-D: Öffentlichkeitsfahndung nach Trick-Betrug: Wer kann Angaben zu diesem jungen Mann machen?

Düsseldorf (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera fahndet die Düsseldorfer Polizei nach einem unbekannten jungen Mann, der im Verdacht steht, mehrere Betrugsdelikte begangen zu haben.

Hier der Link zum Fahndungsportal der Polizei NRW: https://polizei.nrw/fahndung/193705

Im Jahr 2025 soll der noch unbekannte Mann bei verschiedenen älteren Menschen angerufen und sich als Bankmitarbeiter ausgebeben haben. Unter einem Vorwand ließ er sich oder auch möglichen Komplizen die Bankkarte und in manchen Fällen auch die PIN aushändigen. Im Anschluss setzte der Tatverdächtige die Karten an unterschiedlichen Geldautomaten ein.

Das zuständige Kriminalkommissariat 31 nimmt Hinweise, die zur Ergreifung des Mannes führen, unter der Telefonnummer 0211-870-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell