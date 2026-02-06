Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Tötungsdelikt Dormagen: Tatverdächtiger ermittelt

Dormagen (ots)

Im Zusammenhang mit dem Tötungsdelikt zum Nachteil eines 14-jährigen Jugendlichen aus Dormagen haben Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag (05.02.2026) einen Tatverdächtigen ermittelt.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um ein Kind.

Aus diesem Grund sowie aus Gründen des Persönlichkeits- und Jugendschutzes geben die Staatsanwaltschaft und die Polizei keine weiteren Auskünfte zu der Person oder zu den konkreten Umständen der Tat.

Die Ermittlungen dauern an.

Von weiteren Presseanfragen zu diesem Fall ist abzusehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell