POL-NE: Meerbuscher wehrt Dieb ab

Die Polizei ist auf der Suche nach einem bislang unbekannten Mann, dem ein versuchter Diebstahl vorgeworfen wird.

Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 66-jähriger Meerbuscher am Mittwoch, 04. Februar, 10 Uhr, auf dem Bommershöfer Weg in Osterath, vom Tatverdächtigen angesprochen. Unter dem Vorwand, ihm die Hand zu schütteln, löste der Unbekannte die Uhr des Meerbuschers. Dieser bemerkte den versuchten Diebstahl, wehrte sich und konnte die Uhr wiedererlagen. Der Verdächtige flüchtete daraufhin in Richtung Hochstraße.

Das Kriminalkommissariat 23 übernimmt die Ermittlungen und bittet Zeugen, mögliche Hinweise unter der Rufnummer 02131 3000 oder poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Der Gesuchte wird beschrieben als Mann im Alter von etwa 45 Jahren, knapp 170 Zentimeter groß und von dicker Statur. Er soll unrasiert gewesen sein und graue, mittellange Haare getragen haben.

