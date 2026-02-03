PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kapitaldelikt in Dormagen: Ermittlungen laufen

Dormagen (ots)

Die Mordkommission der Polizei arbeitet weiterhin auf Hochtouren an der Aufklärung der Tötung eines 14-Jährigen in Dormagen-Hackenbroich.

Aktuell werten die Ermittler Spuren aus und gehen Hinweisen nach.

Damit dieses Verfahren schnell und effizient ablaufen kann, bittet die Polizei, externe Anfragen ausschließlich an die dafür zuständige Stelle der Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten, nicht an betroffene Institutionen wie beispielsweise die Schule.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei unter der Rufnummer 0211 8700 entgegengenommen.

Sobald es neue Erkenntnisse in diesem Fall gibt, werden diese über die offiziellen Kanäle der Polizei und Staatsanwaltschaft bekannt gegeben.

Die Ermittler danken den Bürgerinnen und Bürgern für die Mitarbeit.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

