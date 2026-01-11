Freiwillige Feuerwehr Stockach
FW Stockach: Mülleimer-/Garagenbrand
Wahlwies (ots)
Die Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt der Feuerwehr Stockach wurden am 11.01.2026 um 12:09 Uhr mit dem Stichwort "B2 - Garagenbrand" in die Jahnstraße nach Wahlwies alarmiert.
Ein Mülleimerhäuschen neben einer Hecke war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Das Feuer drohte auf die angrenzenden Garagen überzugreifen.
Beim Eintreffen der Feuerwehr war schon von Weitem eine Rauchsäule sichtbar. Bewohner hatten das Feuer mit mehreren Feuerlöschern bereits bekämpft. Personen waren glücklicherweise nicht in Gefahr.
Die Feuerwehr löschte die verbliebenen Glutnester ab und kontrollierte die Umgebung, insbesondere die Garagen, mit einer Wärmebildkamera.
Im Einsatz waren etwa 60 Feuerwehrangehörige mit 6 Fahrzeugen. Weitere Feuerwehrleute waren in den Feuerwehrhäusern in Bereitschaft. Außerdem war die Polizei mit an der Einsatzstelle.
