Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: 2 Einsätze an Silvester für die Feuerwehr Stockach

Wahlwies / Stockach (ots)

Die Feuerwehr Stockach kann auf einen relativ ruhigen Silvesterabend mit nur zwei Einsätzen zurückblicken.

Am 31.12.2025 um 18:13 Uhr wurden die Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt der Feuerwehr Stockach mit dem Stichwort "B3 - Brand am Gebäude" in die Orsinger Straße nach Wahlwies alarmiert.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte ein durch eine Silvesterrakete ausgelöster Entstehungsbrand am Hintereingang eines Wohnhauses festgestellt werden. Ein am Haus befindlicher Schrank, die Gebäudewand und einige Spielsachen waren in Mitleidenschaft gezogen worden. Der Brand war von Bürgern, die die Rakete beobachtet hatten, bereits mit mehreren Feuerlöschern gelöscht worden. Die Bewohner befanden sich beim Eintreffen der Feuerwehr bereits außerhalb des Gebäudes.

Die Feuerwehr entfernte die betroffenen Gegenstände vom Haus und führte Nachlöscharbeiten durch. Die Einsatzstelle wurde mit einer Wärmebildkamera kontrolliert und das Gebäude belüftet.

Nur durch das beherzte Eingreifen von Mitbürgern und den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.

Die Feuerwehr war mit 53 Einsatzkräften vor Ort. Weitere Feuerwehrangehörige waren in den Feuerwehrhäusern in Bereitschaft.

Am 01.01.2026 um 00:17 Uhr wurde die Abt. Kernstadt der Feuerwehr Stockach mit dem Stichwort "B3 - Rauch aus Gebäude" zu einem Autohaus in der Ludwigshafener Straße in Stockach alarmiert. Es war eine Rauchentwicklung im Bereich der Werkstatt gemeldet.

Beim Eintreffen der Feuerwehr konnte allerdings kein schädigendes Ereignis festgestellt werden. Nach der Erkundung konnte der Einsatz deshalb abgebrochen werden.

Im Einsatz waren 20 Feuerwehrangehörige, weitere Feuerwehrleute waren in Bereitschaft.

