Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: B3 - Brand im Gebäude

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Stockach (ots)

Am Mittwoch, den 18. Dezember 2025, wurde die Feuerwehr Stockach Abt. Kernstadt um 15:14 Uhr mit dem Alarmstichwort "B3 - Feuer im Gebäude" zu einem Wohngebäude in die Victor-von-Scheffel-Straße in Stockach alarmiert. Bereits bei der Alarmierung wurde gemeldet, dass schwarzer Rauch und Flammen aus einem Fenster sichtbar sind.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte konnte die gemeldete Lage bestätigt werden. Eine Bewohnerin wurde bereits durch den Rettungsdienst versorgt. Im ersten Obergeschoss stand ein Zimmer im Vollbrand. Die Flammen schlugen bereits aus den Fenstern der Dachgaube. Zudem war im Bereich des Daches bereits ein massiver Rauchaustritt sichtbar.

Umgehend ging ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung in die entsprechende Wohnung vor. Das im Vollbrand befindliche Zimmer konnte rasch gelöscht werden. Da sich das Feuer bereits auf weitere Räume der Wohnung und den Dachstuhl ausgebreitet hatte, wurde ein weiterer Trupp unter Atemschutz in das Gebäude geschickt. Parallel dazu wurde von außen die Drehleiter in Stellung gebracht.

Die Dacheindeckung musste von der Drehleiterbesatzung aufwendig geöffnet werden, um Glutnester abzulöschen und die vom Brand betroffenen Bereiche zu kontrollieren. Zum Schutz der Garagen und der benachbarten Gebäude wurde eine sogenannte Riegelstellung aufgebaut - glücklicherweise aber nicht benötigt. Aufgrund des großen Bedarfs an Atemschutzgeräteträgern wurde zeitnah die Abteilung Wahlwies nachgefordert.

Nach dem Brandeinsatz unterstützte die Feuerwehr das THW beim Aufbringen einer Plane über dem beschädigten Dach mittels Drehleiter. Zusätzlich wurde die Abteilung Hoppetenzell zur Brandwache mit weiteren Atemschutzgeräteträgern nachgefordert. Der DRK Ortsverein Singen verpflegte die erschöpften Einsatzkräfte.

In der Nacht erfolgte nochmals eine Nachkontrolle u.a. mittels Wärmebildkamera.

Insgesamt war die Feuerwehr Stockach mit 9 Fahrzeugen und ca. 45 Einsatzkräften vor Ort. Im Einsatz waren ferner Rettungsdienst, DRK Ortsverein, THW, Polizei, Notfallseelsorge, Stadtwerke Stockach und das Ordnungsamt.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell