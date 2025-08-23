PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stockach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Unwettereinsatz in Moos

FW Stockach: Unwettereinsatz in Moos
  • Bild-Infos
  • Download
  • 3 weitere Medieninhalte

Moos (ots)

Am 21.08.2025 wurden die Abteilungen Hoppetenzell und Winterspüren der Feuerwehr Stockach um 22:59 Uhr mit den Fahrzeugen MLF, LF 8 und MTW mit Feuerwehranhänger "Unwetter" nach Moos alarmiert.

Einsatzstichwort war eine Großschadenslage Unwetter. Wir wurden zur Ablösung der Feuerwehren angefordert, die bereits seit mehreren Stunden gegen das Hochwasser und die starken Regenmassen im Einsatz waren.

Ebenfalls war bereits die Führungsgruppe der Feuerwehr Stockach seit den Abendstunden in Moos im Einsatz und koordinierte dort die laufenden Einsätze in Zusammenarbeit mit der Einsatzleitung.

Vor Ort unterstützten die Einsatzkräfte der Abteilungen Hoppetenzell und Winterspüren unter anderem beim Abpumpen vollgelaufener Keller. Zum Einsatz kamen hierfür die im Feuerwehranhänger verlasteten Pumpen sowie weitere Gerätschaften der Fahrzeuge. Das MLF stellte zudem mit dem mitgeführten Stromerzeuger die Energieversorgung für eine leistungsstarke Tauchpumpe des THW sicher.

Nach Abschluss der Arbeiten konnten die Kräfte gegen 6:00 Uhr morgens wieder ins Feuerwehrhaus einrücken und die Einsatzbereitschaft herstellen.

Besonders hervorzuheben ist die hervorragende Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen und der Einsatzleitung.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stockach
Felix Ritter
Telefon: 07771-802-616
E-Mail: presse@feuerwehr-stockach.de
www.feuerwehr-stockach.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Freiwillige Feuerwehr Stockach mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stockach
Weitere Meldungen: Freiwillige Feuerwehr Stockach
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren