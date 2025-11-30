PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: G1 Ölspur außerorts

Stockach-Hoppetenzell (ots)

Die Abteilung Hoppetenzell der Freiwilligen Feuerwehr Stockach wurde am 29.11.2025 um 11:57 Uhr mit dem Einsatzstichwort G1 Ölspur außerorts dringend auf B313 in Fahrtrichtung Meßkirch alarmiert.

Die Polizei, welche bereits vor Ort war, hatte uns zur Einsatzstelle nachgefordert. Folgende Lage konnte festgestellt werden. Ein PKW welcher sich die Ölwanne an einem größeren Stein auf der Fahrbahn aufgerissen hatte, stand in einer Haltebucht auf befestigtem Untergrund neben der Fahrbahn.

Die auslaufenden Betriebsstoffe wurden aufgenommen. Ein Eindringen der Betriebsstoffe ins Erdreich konnte auch aufgrund des vorbildlichen Verhaltens des PKW Fahrers verhindert werden.

Seitens Feuerwehr waren keine weiteren Maßnahmen erforderlich.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Stockach
Felix Ritter
Telefon: 07771-802-616
E-Mail: presse@feuerwehr-stockach.de
www.feuerwehr-stockach.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell

