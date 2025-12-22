Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: PKW in Bach

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Stockach (ots)

Am 22.12.2025 wurde die Feuerwehr Stockach, Abteilung Kernstadt, um 15:28 Uhr mit dem Einsatzstichwort "W3 - PKW in Wasser, Personen in Gefahr" auf die L194 von Stockach in Richtung Winterspüren alarmiert. Aufgrund des Einsatzstichwortes wurden zusätzlich die Feuerwehr Radolfzell mit einem Rettungsboot sowie das DLRG Bodman/Ludwigshafen, Engen und Radolfzell mit weiteren Rettungsbooten, Strömungsrettern und Tauchern alarmiert.

An der Einsatzstelle wurde abseits der Fahrbahn, in unwegsamen Gelände, ein PKW in einem Bachlauf vorgefunden. Nach der Erkundung durch die Feuerwehr konnten keine Personen im oder am Fahrzeug festgestellt werden. Die Einsatzstelle wurde abgesichert und das Fahrzeug auf austretende Betriebsmittel kontrolliert. Dabei konnten keine relevanten Verunreinigungen festgestellt werden.

Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr Stockach waren nicht erforderlich. Alle weiteren anfahrenden Einsatzkräfte konnten ihre Einsatzfahrt abbrechen.

Im Anschluss wurde die Einsatzstelle zur weiteren Unfallermittlung an die Polizei übergeben. Der Einsatz der Feuerwehr Stockach konnte nach rund 30 Minuten beendet werden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell