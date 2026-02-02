PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizeibeamte vollstrecken Haftbefehl und finden Cannabisplantage

Grevenbroich (ots)

Als Polizeibeamte am Samstag (31.01.), gegen 09:30 Uhr, einen 39 Jahre alten Mann aus Grevenbroich aufsuchten, um einen Haftbefehl gegen ihn zu vollstrecken, fanden die Einsatzkräfte eine Cannabisplantage in seiner Wohnung.

Als die Beamten bei dem Grevenbroicher am Herkenbuscher Weg klingelten und klopften, öffnete der Mann augenscheinlich deutlich berauscht die Wohnungstür. Zudem schlug den Einsatzkräften intensiver Cannabisgeruch aus dem Inneren der Wohnung entgegen.

Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten neben zwei Cannabispflanzen und entsprechender Ausrüstung für deren Zucht auch gebrauchsfertiges Cannabis und abgeerntete Pflanzen und stellten diese sicher.

Aufgrund des Haftbefehls muss der Grevenbroicher eine Freiheitsstrafe von knapp 90 Tage in einer Justizvollzugsanstalt verbüßen. Im Anschluss erwartet ihn ein neuerliches Strafverfahren.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 14 übernommen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

