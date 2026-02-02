PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es insgesamt zu 37 Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen im Kreisgebiet gekommen. In Neuss schlugen mutmaßliche Einbrecher 24-mal zu. Vier Taten hat die Polizei in Dormagen verzeichnet sowie jeweils drei Taten in Korschenbroich und Meerbusch.

In Grevenbroich kam es zu zwei Taten und in Kaarst zu einer. Einbrecher nutzen gezielt den Schutz der frühen Dunkelheit, um in Häuser und Wohnungen einzudringen.

Die Polizei ermittelt in jedem Fall, ruft aber auch die Bevölkerung auf, bei der Einbruchsbekämpfung mitzuwirken. Zum einen hilft erwiesenermaßen eine aufmerksame Nachbarschaft: Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte sofort den Notruf wählen und mögliche Details - Zahl der Verdächtigen, Personenbeschreibung, Fluchtwege und -fahrzeuge - übermitteln.

Außerdem können Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld verhindern, dass es zu einem Einbruch kommt. Einbrecher agieren häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Werkzeugen, wenn der Einstieg noch sofort gelingt, lassen sie meist von ihrem Vorhaben ab. Deswegen können Sicherungen an besonders beliebten Angriffspunkten - etwa Fenstern oder Terrassentüren - helfen.

Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, dazu beraten Experten der Polizei bei kostenfreien Vor-Ort-Terminen, die unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden können.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 15:26

    POL-NE: Für Hinweise: 10.000 Euro Belohnung ausgesetzt

    Dormagen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf, der Polizei Rhein-Kreis Neuss, Polizei Düsseldorf und Stadt Dormagen Mit Pressemitteilung vom 29.01.2026 - 08:50 Uhr Spaziergänger findet Leiche - Mordkommission ermittelt - Polizei sucht Zeugen berichteten wir über den Fund einer jugendlichen Leiche. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6206206 Am Donnerstag (29.01.) führte die ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 19:43

    POL-NE: BMW überschlägt sich im Kreisverkehr - 2 verletzte Personen

    Neuss (ots) - Am heutigen Tag gegen 16 Uhr befuhr ein 41-jähriger Neusser zusammen mit einer 37-jährigen Frau aus Meerbusch als Beifahrerin in seinem BMW die Hammer Landstraße aus Richtung Neuss kommend in Richtung Willy-Brand-Ring. Kurz vor dem Kreisverkehr an einem Möbelhaus scherte der PKW aus, überholte mehrere Fahrzeug und kam im Bereich des Kreisverkehrs ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren