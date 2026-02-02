Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Rhein-Kreis Neuss (ots)

In der vergangenen Woche ist es insgesamt zu 37 Einbrüchen bzw. Einbruchsversuchen im Kreisgebiet gekommen. In Neuss schlugen mutmaßliche Einbrecher 24-mal zu. Vier Taten hat die Polizei in Dormagen verzeichnet sowie jeweils drei Taten in Korschenbroich und Meerbusch.

In Grevenbroich kam es zu zwei Taten und in Kaarst zu einer. Einbrecher nutzen gezielt den Schutz der frühen Dunkelheit, um in Häuser und Wohnungen einzudringen.

Die Polizei ermittelt in jedem Fall, ruft aber auch die Bevölkerung auf, bei der Einbruchsbekämpfung mitzuwirken. Zum einen hilft erwiesenermaßen eine aufmerksame Nachbarschaft: Wer verdächtige Beobachtungen macht, sollte sofort den Notruf wählen und mögliche Details - Zahl der Verdächtigen, Personenbeschreibung, Fluchtwege und -fahrzeuge - übermitteln.

Außerdem können Eigentümer und Mieter von Häusern und Wohnungen durch entsprechende Sicherungsmaßnahmen bereits im Vorfeld verhindern, dass es zu einem Einbruch kommt. Einbrecher agieren häufig unter Zeitdruck und mit einfachen Werkzeugen, wenn der Einstieg noch sofort gelingt, lassen sie meist von ihrem Vorhaben ab. Deswegen können Sicherungen an besonders beliebten Angriffspunkten - etwa Fenstern oder Terrassentüren - helfen.

Welche Möglichkeiten es hierzu gibt, dazu beraten Experten der Polizei bei kostenfreien Vor-Ort-Terminen, die unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden können.

