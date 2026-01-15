Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Aufmerksamer Zeuge verscheucht Einbrecher

Erfurt (ots)

Ein aufmerksamer Zeuge hat am Mittwochabend (14.01.2026) in Erfurt einen Einbrecher verscheucht. Der Mann hatte kurz nach 19:30 Uhr beobachtet, wie ein Unbekannter in eine Laube einer Kleingartenanlage im Oschatzer Weg eindrang. Als er den Täter ansprach, flüchtete dieser vom Tatort. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Einbrecher nicht mehr gefasst werden. Am Türrahmen der Laube verursachte er einen Schaden von etwa 200 Euro, gestohlen wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls. (DS)

