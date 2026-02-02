Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht vor Betrügern

Meerbusch (ots)

Eine 77 Jahre alte Frau aus Meerbusch ist am Samstag (31.01.) auf Betrüger hereingefallen. Die Seniorin hatte am Computer eine Warnung vor Schadsoftware erhalten und die angezeigte Telefonnummer angerufen.

Am anderen Ende der Leitung meldete sich angeblich der Mitarbeiter eines namhaften Softwareherstellers. Die Meerbuscherin gewährte dem Fremden Zugriff auf ihren Computer und tätigte unter seiner Anleitung mehrere Überweisungen.

Erst nach einem Gespräch mit ihrer Tochter bemerkte die Frau den Betrug und sperrte ihr Bankkonto. Den Tätern war es bis dahin gelungen, das tägliche Überweisungslimit auf 25.000 Euro zu erhöhen. Mehrere Überweisungen wurden rechtzeitig blockiert.

Die weiteren Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat 12 übernommen.

So schützen Sie sich:

- Geben Sie auf keinen Fall persönliche Daten wie Kontonummern oder Kreditkartendaten sowie PIN- oder TAN-Nummern am Telefon heraus. - Gewähren Sie einem Anrufer niemals Zugriff auf Ihren Rechner beispielsweise mit der Installation einer Fernwartungssoftware.

Wenn Sie Opfer wurden:

- Trennen Sie Ihren Computer vom Internet und fahren Sie ihn herunter. Ändern Sie über einen nicht infizierten Rechner unverzüglich betroffene Passwörter. - Lassen Sie Ihren Rechner von einem Fachmann überprüfen und das Fernwartungsprogramm auf Ihrem Computer löschen. - Nehmen Sie Kontakt zu den Zahlungsdiensten und Unternehmen auf, deren Zugangsdaten in den Besitz der Täter gelangt sind. - Lassen Sie sich von Ihrem Geldinstitut beraten, ob Sie bereits getätigte Zahlungen zurückholen können. - Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell