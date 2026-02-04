Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Abbiege-Unfall

Meerbusch (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss hat von einem Unfall Kenntnis erhalten, der sich bereits am Mittwoch, 14. Januar, gegen 19:35 Uhr in Meerbusch ereignet haben soll.

Nach bisherigem Kenntnisstand soll ein Autofahrer beim Rechtsabbiegen auf der Kreuzung Mollsfeld und Krefelder Straße eine Radfahrerin übersehen haben. Diese soll zu Fall gekommen sein, der Pkw entfernte sich offenbar, ohne anzuhalten.

Die Polizei ist nun auf der Suche nach der betroffenen Radfahrerin sowie nach Zeugen, die weitere Angaben zum Unfall machen könne. Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 sind unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu erreichen.

Die Polizei weißt erneut auf die Pflicht aller Beteiligten an einem Unfall hin, sich zu erkennen zu geben und die Folgen zu regeln. Das unerlaubte Entfernen vom Unfallort - im Volksmund Fahrerflucht - kann gravierende Strafen bis zum Entzug der Fahrerlaubnis nach sich ziehen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell