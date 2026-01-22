Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brand, Arbeitsunfall

Reutlingen (ots)

Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Leichte Verletzungen hat eine Pkw-Lenkerin bei einem Frontalzusammenstoß am Donnerstagmorgen erlitten. Eine 55-Jährige war gegen 7.30 Uhr mit einem Renault von der Ringelbachstraße nach links in die Peter-Rosegger-Straße abgebogen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Dacia einer 45 Jahre alten Frau. Diese zog sich leichte Verletzungen zu und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Sie wurden abgeschleppt. Der Schaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst waren auch ein Notarzt sowie die Feuerwehr an die Unfallstelle ausgerückt. (ms)

Grabenstetten (RT): Unfall im Gegenverkehr

Zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person ist es am Donnerstagvormittag zwischen Grabenstetten und Lenningen gekommen. Gegen 9.10 Uhr befuhr die 72-jährige Fahrerin eines Skoda Fabia die L211 von Grabenstetten in Fahrtrichtung Lenningen, als sie in einer Kurve die Kontrolle über ihren PKW verlor. Hierbei drehte sich der Skoda um die eigene Achse und rutschte auf die Gegenfahrbahn, wo ein ebenfalls 72-jähriger Fahrer eines Ford C-Max einen Zusammenstoß trotz Vollbremsung nicht mehr verhindern konnte. Die Skoda-Fahrerin wurde mit dem Rettungsdienst zur weiteren Versorgung in eine Klinik gebracht, der Ford-Fahrer als auch seine 71-jährige Beifahrerin blieben nach derzeitigem Stand unverletzt. Da beide Fahrzeige nicht mehr fahrbereit waren, mussten sie durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden. Der Sachschaden wird auf circa 13.000 Euro geschätzt. (md)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin beim Abbiegen übersehen

Leicht verletzt wurde eine Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall mit einem LKW am Donnerstagmorgen in Tübingen. Um kurz nach sechs Uhr befuhr ein 57-jähriger Fahrer eines Daimler-Benz Atego die Gmelinstraße und bog in den Röntgenweg ein. Dabei übersah er eine 45-jährige Fußgängerin, welche die Fahrbahn überquerte und erfasste diese. Die Frau zog sich dadurch leichte Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. (md)

Tübingen (TÜ): Arbeitsunfall

Zu Verkehrsbehinderungen hat ein Einsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst am Donnerstagvormittag, gegen 9.40 Uhr, im Bereich Neckarbrücke / Gartenstraße geführt. Ein 52-jähriger Arbeiter war im vierten Obergeschoss eines Gebäudes in der Neckargasse mit dem Anbringen einer Deckenplatte beschäftigt, wobei er von einer etwa 50 cm hohen Trittleiter stürzte. Dabei fiel er so unglücklich, dass er sich verletzte und mittels einer Drehleiter aus dem Gebäude transportiert werden musste, bevor er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden konnte. Da das Feuerwehrfahrzeug hierzu auf der Neckarbrücke platziert werden musste, wurde der Verkehr vor Ort durch Polizeibeamte geregelt. (cw)

Burladingen (ZAK): Brand in Einfamilienhaus

Starke Rauchentwicklung aus dem Dach eines Einfamilienhauses hat am Donnerstagmorgen zum Einsatz der Rettungskräfte in der Helschlochstraße im Stadtteil Ringingen geführt. Gegen 8.45 Uhr war der Rauch von Nachbarn bemerkt worden, die daraufhin Feuerwehr und Polizei alarmierten. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude zwangsweise betreten hatte, konnte der Brand im Wohnzimmer durch den schnellen und professionellen Einsatz der Wehrleute noch in der Ausbreitungsphase gelöscht werden. Personen waren nicht im Gebäude, verletzt wurde niemand. Ersten Hinweisen zufolge könnte ein unbeaufsichtigt betriebener Schwedenofen brandursächlich gewesen sein. Der durch den Brand und den Rauchgasniederschlag entstandene Sachschaden an Inventar und Gebäude dürfte sich auf rund 100.000 Euro belaufen. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bewohner konnten anderweitig untergebracht werden. Der Polizeiposten Burladingen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Zur Brandbekämpfung war die Feuerwehr mit 52 Feuerwehrleuten im Einsatz. Der Rettungsdienst war zwölf Einsatzkräften vor Ort. (cw)

