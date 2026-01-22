Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Auffahrunfall

Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand haben am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Hexham-Allee / Gutenbergstraße zu einem Verkehrsunfall geführt. Eine 25-Jährige befuhr gegen 8.35 Uhr mit ihrem VW Golf die Hexham-Allee in Richtung Nagykallo-Allee. Zu spät erkannte sie, dass eine vorausfahrende 35-Jährige mit ihrem MG5 verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Golf ins Heck des MG. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf jeweils rund 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Pliezhausen (RT): Einbrecher unterwegs

In der Schmidstraße in Pliezhausen hat am Dienstagnachmittag ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen 15.30 Uhr und 18 Uhr hebelte der Kriminelle die Terrassentür eines dortigen Wohnhauses auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort entwendete er nach derzeitigem Kenntnisstand Bargeld. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord hat die Ermittlungen zum Täter aufgenommen. (mr)

Bad Urach (RT): Vorfahrt missachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Bad Urach ersten Erkenntnissen nach leicht verletzt worden. Eine 52-Jährige war gegen 5.45 Uhr mit einem 3er BMW auf der Burgstraße unterwegs und wollte die Stuttgarter Straße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten Ford Fiesta einer 32 Jahre alten Frau. Zum Zeitpunkt des Unfalls war die Lichtzeichenanlage noch nicht in Betrieb. Durch den Zusammenstoß verletzten sich die Ford-Lenkerin sowie ein 17 Jahre alter Beifahrer in dem Wagen der Unfallverursacherin. Die Frau wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt und wollte sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Jugendliche musste zur medizinischen Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Über die Höhe des Sachschadens liegen noch keine Erkenntnisse vor. (ms)

Wernau (ES): Radfahrer übersehen

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen in Wernau erlitten. Ein 36-Jähriger bog kurz vor sieben Uhr mit einem Opel Corsa von der Esslinger Straße nach rechts auf ein Grundstück ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden 28 Jahre alten Radfahrer, der den dortigen Gehweg befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte der Radler über den Pkw auf den Asphalt. Er wurde vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Ostfildern (ES): Auseinandersetzung unter Minderjährigen

In die Schwabstraße nach Nellingen sind mehrere Streifenwagenbesatzungen am Mittwochnachmittag ausgerückt. Zuvor war der Polizei kurz vor 16.30 Uhr über Notruf eine dortige Auseinandersetzung zwischen mehreren offenbar Minderjährigen gemeldet worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand sollen eine noch unbekannte Anzahl an Kindern/Jugendlichen einen Zwölfjährigen geschlagen und auf diesen am Boden liegend eingetreten haben. Der verletzte Junge wurde nachfolgend vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Ostfildern hat die Ermittlungen unter anderem gegen drei zwölf und 13 Jahre alte Kinder aufgenommen. (mr)

Hechingen (ZAK): In Wohnung eingebrochen

Eine Wohnung im Ehrenbergweg ist am Mittwoch ins Visier eines Kriminellen geraten. In der Zeit zwischen 10.45 Uhr und 15.30 Uhr hebelte der Einbrecher die Wohnungstür auf und suchte im Inneren der Räume nach Stehlenswertem. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde jedoch nichts gestohlen. Das Polizeirevier Hechingen ermittelt. (mr)

Dotternhausen (ZAK): Schmuck gestohlen

In Dotternhausen hat am Mittwoch ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. Der Kriminelle verschaffte sich in der Zeit zwischen 15 Uhr und 18.20 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus in der Schömberger Straße und entwendete aus diesem einzelne Schmuckstücke. Der Wert des Diebesguts kann abschließend noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell