POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Raubdelikt

Bei Gefahrenbremsung gestürzt (Zeugenaufruf)

Ein Kind hat bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen erlitten. Gegen 17.50 Uhr war ein noch unbekannter Autofahrer auf der Alteburgstraße stadteinwärts unterwegs und wollte nach links in die Auerbachstraße abbiegen. Ihm entgegen kam eine weitere Pkw-Lenkerin, die ebenfalls in die Auerbachstraße abbiegen wollte. Da sich dort jedoch bereits ein Fahrzeug befand und parallel zu ihr ein Radfahrer fuhr, bremste die Frau ab. Offenbar deutete dies der unbekannte Autofahrer falsch und bog ab. Dabei übersah er offenbar den geradeaus fahrenden, zwölfjährigen Radler, der folglich eine Gefahrenbremsung einleitete und dabei stürzte. Der Junge wurde nachfolgend vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Ob der Autofahrer, der weitergefahren war, den Sturz bemerkt hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise zum Unfall oder zum noch unbekannten Pkw bzw. dessen Lenker werden unter der Telefonnummer 07121/942-3333 an das Polizeirevier Reutlingen erbeten. (mr)

Wannweil (RT): Radfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Ein Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr parkte ein 35 Jahre alter Audi-Lenker aus einem Grundstück offenbar zügig rückwärts auf die Waldrandstraße aus. Gleichzeitig war dort ein 63-jähriger Pedelec-Lenker in Richtung Kirchentellinsfurter Straße bergabwärts unterwegs. Der Radler kollidierte mit dem Heck des Autos und stürzte zu Boden. Zuvor hatte er noch vergeblich versucht, durch eine Gefahrenbremsung den Zusammenstoß zu verhindern. Den beim Unfall verletzten 63-Jährigen brachte der Rettungsdienst anschließend in eine Klinik. Insgesamt beträgt der Sachschaden an den beiden Fahrzeugen circa 7.000 Euro. (mr)

Pfullingen (RT): Einbruch in Wohnung

In eine Wohnung in der Hauffstraße ist ein Unbekannter im Laufe des Dienstags eingebrochen. Gegen 15 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über die Wohnungseingangstüre gewaltsam Zutritt. In der Wohnung wurden die Habseligkeiten durchsucht und ein Möbeltresor entwendet. Mit diesem konnte der Einbrecher unbemerkt entkommen. Der genaue Wert des Diebesgutes kann zum derzeitigen Stand der Ermittlungen noch nicht beziffert werden. Das Polizeirevier Pfullingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Metzingen (RT): Radfahrer nach alleinbeteiligtem Sturz schwer verletzt

Am Dienstagabend ist es in Metzingen-Glems zu einem Verkehrsunfall mit einem Radfahrer gekommen. Gegen 20.40 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem Mountainbike einen unbefestigten Wiesenweg aus dem Sankt-Johanner-Weg kommend in Richtung Glemser Weg. Nach ersten Erkenntnissen rutschte er hierbei aufgrund beginnender Reifglätte alleinbeteiligt mit dem Vorderrad weg und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz zog sich der 68-Jährige trotz des Tragens eines Fahrradhelms schwere Kopfverletzungen zu. Er musste durch einen Rettungswagen in eine Klinik eingeliefert werden, wo er stationär aufgenommen wurde. (ar)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Handtasche geraubt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am frühen Mittwochmorgen in der Geranienstraße im Stadtteil Leinfelden ereignet haben soll, sucht das Polizeirevier Filderstadt. Derzeitigen Ermittlungen zufolge war eine 49-Jährige gegen 4.50 Uhr zu Fuß auf dem Gehweg der Geranienstraße in Richtung Bahnhofstraße unterwegs, als sie schnelle, sich von hinten nähernde Schritte vernahm. Plötzlich erhielt sie einen heftigen Stoß und ein Unbekannter entriss ihr, ihre über der Schulter getragene Handtasche und flüchtete in Richtung Stuttgarter Straße. Verletzt wurde die Frau dabei nicht. Der Vorfall wurde erst später der Polizei angezeigt. Die unmittelbar daraufhin eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen verliefen bislang ergebnislos. Bei der geraubten Tasche handelt es sich um eine 40 x 40 cm große und mehrfarbige Tasche eines unbekannten Herstellers, die neben der Geldbörse diverse persönliche Gegenstände enthielt. Der Räuber wird mit einer Größe von etwa 150 bis 160 cm als auffällig klein beschrieben. Er war mit einer dunklen Hose und einer kurzen, schwarzen Winterjacke bekleidet, deren Kapuze er tief ins Gesicht gezogen hatte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Filderstadt, Telefon 0711/7091-3. (cw)

Nürtingen (ES): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochmorgen an der Einmündung Hochwiesenstraße / Walter-Rauch-Straße ereignet hat. Ein 65-Jähriger war gegen 6.30 Uhr mit seinem VW Touareg auf der Walter-Rauch-Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach rechts in die bevorrechtigte Hochwiesenstraße einbiegen. Dabei übersah er einen von links kommenden Suzuki Swift einer 26-Jährigen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision der Fahrzeuge kam. Verletzt wurde niemand, allerdings waren beide Autos nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 9.000 Euro geschätzt. (cw)

Oberboihingen (ES): Nach Verkehrsunfall mit Kind davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind am Dienstagmittag. Wie der Polizei nachträglich gemeldet wurde, wollte zwischen 12.20 Uhr und 12.30 Uhr ein Siebenjähriger den Erlenweg im Bereich des Ahornwegs queren und rannte auf die Straße. Dabei wurde der Junge von einem Pkw leicht erfasst, dessen noch unbekannte Lenkerin von der Straße Im Kirchrain herkommend unterwegs war und wohl noch eine Gefahrenbremsung eingeleitet hatte. Das Kind fiel anschließend zu Boden. Es wurde beim Unfall leicht verletzt. Die circa 35 bis 40 Jahre alte Lenkerin des Wagens, bei dem es sich um einen schwarzen Mercedes-Kombi handeln könnte, setzte ihre Fahrt fort. Der Siebenjährige lief nach Hause, worauf die Polizei verständigt wurde. Zeugen des Verkehrsunfalls oder Personen, die Angaben zur unbekannten Autofahrerin machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Ostfildern (ES): Verkehrsunfall in Nellingen

Ein Verkehrsunfall mit Personenschaden hat sich am Dienstagnachmittag in Nellingen ereignet. Gegen 17.10 Uhr war eine 77 Jahre alte Frau mit ihrem BMW auf der Hindenburgstraße in Richtung Esslinger Straße unterwegs. Beim Einfahren in den dortigen Kreisverkehr missachtete sie die Vorfahrt eines bereits im Kreisel befindlichen Piaggio-Lenkers im Alter von 24 Jahren. Der Mann stürzte nach der Kollision von seinem Zweirad zu Boden. Mit ersten Erkenntnissen zufolge leichten Verletzungen brachte ihn der Rettungsdienst in eine Klinik. Den Gesamtschaden an den Fahrzeugen gibt die Polizei mit schätzungsweise 2.500 Euro an. (mr)

Lenningen (ES): Schwerer Verkehrsunfall

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmittag in Lenningen ereignet. Eine 54-Jährige war gegen 11.45 Uhr mit einem Audi von der Kirchheimer Straße nach links in die Bahnhofstraße abgebogen. Hierbei übersah sie den entgegenkommenden Nissan einer 41 Jahre alten Frau. Durch die Kollision wurde der Micra gegen einen in der Bahnhofstraße verkehrsbedingt wartenden Peugeot eines 45-Jährigen geschleudert. Die Unfallverursacherin musste mit Verletzungen bislang unbekannten Ausmaßes in eine Klinik eingeliefert werden. Die 41-Jährige wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Peugeot-Lenker konnte vom Rettungsdienst vor Ort versorgt werden. Der Audi und der Nissan mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt einer ersten Schätzung nach rund 60.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die Kirchheimer Straße voll gesperrt. Ersten Erkenntnissen nach könnte die Audi-Lenkerin von der tiefstehenden Sonne möglicherweise geblendet worden sein. Die Ermittlungen zur Unfallursache durch das Polizeirevier Kirchheim dauern an. (ms)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Pfrondorf

In ein Wohnhaus in Pfrondorf ist am Dienstag eingebrochen worden. Über eine gewaltsam geöffnete Terrassentür gelangten in der Zeit von 17.15 Uhr bis 19.30 Uhr ein oder mehrere Einbrecher in das Gebäude im Kohlplattenweg. Ersten Erkenntnissen nach wurden Schmuck und Bargeld entwendet. Kriminaltechniker kamen zur Spurensicherung vor Ort. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ms)

Hechingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen ist nach derzeitigem Kenntnisstand die Ursache für einen Verkehrsunfall mit Personenschaden am Dienstagabend. Gegen 18 Uhr war ein 38 Jahre alter Mann mit einem Renault auf der Neue Rottenburger Straße unterwegs und wollte nach links auf die L 410 abbiegen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden, 23-jährigen Pedelec-Lenker. Infolge der anschließenden Kollision stürzte der junge Mann zu Boden. Aufgrund seiner beim Unfall erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beträgt insgesamt etwa 4.500 Euro. (mr)

