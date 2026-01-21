Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nachtrag zur Pressemeldung vom 20.01.2020

15.23 Uhr

Reutlingen (ots)

Albstadt (ZAK): Einsatzmaßnahmen nach beschädigter Gasleitung

Die am Dienstagmittag bei Bauarbeiten in der Straße Untere Vorstadt beschädigte Gasleitung konnte gegen 17.15 Uhr, nach Hinzuziehung von erforderlichem Spezialwerkzeug abgedichtet werden. Nach entsprechenden Überprüfungen durch die Feuerwehr konnte der Gefahrenbereich wieder aufgelöst werden und alle Anwohner in die Gebäude zurückkehren. Die Einsatzmaßnahmen dauerten bis 23.50 Uhr an. Verletzt wurde nach derzeitigem Kenntnisstand niemand. Der entstandene Sachschaden dürfte sich ersten Schätzungen zufolge auf rund 100.000 Euro belaufen. Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (mr/cw)

