POL-RT: Einbrüche; Verkehrsunfälle; Brandalarm; Diebstahlsdelikte; Auseinandersetzung

Reutlingen (ots)

Reichenbach (ES): Fenster aufgehebelt

Über ein aufgehebeltes Fenster sind wohl mehrere Unbekannte am frühen Montagmorgen in eine Bar in der Olgastraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge gegen 3.15 Uhr verschafften sich die Täter dadurch Zutritt zu den Räumen, in denen sie auch zwei Automaten mit Bargeld aufbrachen. Der Polizeiposten Plochingen hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (mr)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auffahrunfall

Ein Auffahrunfall hat sich am Montagnachmittag auf der Karlstraße (L 1192) im Stadtteil Musberg ereignet. Ein 35-Jähriger war gegen 16.30 Uhr mit seinem Audi A3 Cabrio auf der Karlstraße in Richtung Oberaichen unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger mit seinem Caddy verkehrsbedingt anhalten musste und krachte mit seinem Audi ins Heck des stehenden Fahrzeugs. Während der Unfallverursacher unverletzt blieb, wurde der 29-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn nachfolgend ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt rund 22.000 Euro geschätzt. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Brandalarm in Hotel

Die Auslösung einer Brandmeldeanlage hat am Montag gegen 21.30 Uhr zu einem Einsatz der Rettungskräfte in der Heilbronner Straße geführt. Ein dort befindliches Hotel wurde aufgrund des ausgelösten Alarms komplett geräumt. Die Feuerwehr, die mit fünf Fahrzeugen und 27 Feuerwehrleuten im Einsatz war, konnte schnell Entwarnung geben. Ein Brand wurde nicht festgestellt. Als Ursache kommen offenbar zwei durch einen Gast abgeschraubte Rauchwarnmelder in Betracht, die mit der gesamten Brandmeldeanlage verbunden waren. Infolgedessen gab es eine Störung, die den Alarm auslöste. Ein Sachschaden an den Rauchwarnmeldern oder der Brandmeldeanlage ist nach derzeitigem Erkenntnisstand wohl nicht entstanden. Ob die durch diesen Einsatz entstandenen Kosten dem Verursacher in Rechnung gestellt werden, wird derzeit geprüft. Neben der Feuerwehr war der Rettungsdienst mit drei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde niemand. (ar)

Tübingen (TÜ): Fußgängerin übersehen

Leichte Verletzungen hat sich eine Fußgängerin am Dienstagmorgen in der Ludwigstraße zugezogen. Gegen 7.35 Uhr bog eine 70-jährige Opelfahrerin von der Ludwigstraße nach links zum Parkhaus eines Einkaufsmarktes ab und übersah hierbei eine Fußgängerin, die auf dem Gehweg in Richtung Reutlinger Straße entlang ging. Durch die Kollision zog sich die 60-jährige Frau leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Pkw war kein Sachschaden entstanden. (tr)

Kirchentellinsfurt (TÜ): Diebstahlsdelikte im Stadtgebiet (Zeugenaufruf / Warnhinweis)

Ein oder mehrere Kriminelle haben in den vergangenen Tagen in Kirchentellinsfurt ihr Unwesen getrieben. Seit Donnerstag verzeichnet die Polizei mehrere Diebstahlsdelikte aus wohl unverschlossen abgestellten Autos. Aus den Fahrzeugen wurden unter anderem ein Laptop sowie Bargeld gestohlen. Auch zwei E-Bikes wurden im selben Zeitraum entwendet. Ebenso stahlen der oder die Unbekannten aus einer unverschlossenen Garage mehrere Gartengeräte. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Personen beobachtet haben oder mögliche weitere Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121 / 515363-0 beim Polizeiposten Kirchentellinsfurt zu melden.

Die Polizei rät außerdem:

- Verschließen Sie Ihre Fahrzeuge immer, auch bei nur ganz kurzer Abwesenheit! Überprüfen Sie, ob der Wagen auch tatsächlich verschlossen ist.

- Lassen Sie keine Wertsachen sichtbar im Fahrzeug liegen! Dies lockt Kriminelle an!

- Alarmieren Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen sofort die Polizei, auch über den Notruf 110. Prägen Sie sich das Aussehen der Person ein!

- Wenn Sie Opfer eines Diebstahls geworden sind, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei.

Weitere Tipps zur Sicherheit rund ums Fahrzeug finden Sie unter: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/sicherheit-rund-ums-fahrzeug/ (mr)

Tübingen (TÜ): Kollision zwischen Radfahrer und Pkw

Zur Kollision zwischen einem Radfahrer und einem Auto ist es am Montagnachmittag im Kreuzungsbereich Gmelinstraße / Calwerstraße gekommen. Gegen 14.10 Uhr stoppte ein 44-jähriger Skoda-Lenker an der dortigen Haltelinie seinen Wagen zunächst, um anschließend nach links abzubiegen. Hierbei übersah er einen bergabwärts fahrenden Radler im Alter von 22 Jahren, der beim anschließenden Zusammenstoß auf die Windschutzscheibe des Pkw aufgeladen wurde. Der junge Mann wurde zur Untersuchung auf mögliche Verletzungen in eine Klinik gebracht. (mr)

Rottenburg (TÜ): Kind von Auto erfasst

Ein Kind ist am Montagnachmittag im Bereich Wilhelm-Maybach-Straße / Siebenlindenstraße von einem Auto erfasst worden. Kurz vor 17 Uhr wollte dort eine Frau mit ihren drei Kindern hinter einem Linienbus die Fahrbahn überqueren. Der Linienbus hatte zuvor an der dortigen Haltestelle gestoppt und das Warnblinklicht eingeschaltet. Ein entgegenkommender, 42-jähriger VW-Lenker übersah die Personen wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, worauf der Wagen eines der Kinder streifte. Einer ersten Untersuchung durch den Rettungsdienst zufolge war das Kind unverletzt geblieben. (mr)

Nehren (TÜ): Einbruch in Wohnhaus

Ein Wohnhaus in der Bronnäckerstraße ist in den vergangenen Tagen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Täter drückte in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, acht Uhr, den heruntergelassenen Rollladen an einem Fenster nach oben und öffnete dieses mit brachialer Gewalt. Ob der Kriminelle auf seiner Suche nach Stehlenswertem auch etwas entwendete, steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Gomaringen ermittelt. (mr)

Albstadt (ZAK): Auseinandersetzung zwischen Angehörigen in Ebingen

Eine Auseinandersetzung zwischen Angehörigen hat am Montagnachmittag Rettungsdienst und Polizei im Bereich der Marktstraße auf den Plan gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es gegen 16.50 Uhr zwischen einem Heranwachsenden und seinem Vater zu einem handfesten Streit. Bei diesem soll auch mit einem Brotmesser gedroht worden sein. Nachdem Zeugen sowohl auf einen verletzten Mann als auch auf das Messer aufmerksam geworden waren und die Polizei verständigt hatten, konnten die Beteiligten von den hinzugerufenen Beamten angetroffen werden. Der ersten Erkenntnissen zufolge leicht verletzte Vater wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Das Brotmesser wurde sichergestellt. Das Polizeirevier Albstadt hat die Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung und Bedrohung aufgenommen. (mr)

Hechingen / Mössingen (ZAK / TÜ): Betrunken nach Unfall geflüchtet

Einer Polizeistreife ist am frühen Dienstagmorgen, gegen 2.30 Uhr, in der Sigmaringer Straße in Hechingen ein Ford Fiesta aufgefallen, bei dem die ganze Frontschürze samt Scheinwerfer herausgerissen und die Fahrzeugfront erheblich beschädigt war. Beim Versuch den unfallbeschädigten Wagen anzuhalten, reagierte dessen Fahrer nur verzögert. Erst in der Herrenackerstraße stoppte der Wagen letztendlich. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellten die Polizeibeamten nicht nur den 25-jährigen Fahrer, sondern auch seine 23-Jahre alte Begleiterin und die beiden vier und sechs Jahre alten Kinder fest, die alle völlig ungesichert im Auto mitfuhren. Eine Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des erkennbar alkoholisierten Fahrers ergab einen vorläufigen Atemalkoholwert von knapp drei Promille, weshalb eine Blutentnahme angeordnet werden musste. Während die Familienangehörigen nach der Durchführung der erforderlichen polizeilichen Maßnahmen den Heimweg antreten durften, wurde der völlig uneinsichtige 25-Jährige immer aggressiver und verweigerte jegliche Kooperation, sodass ihm letztendlich Handschließen angelegt werden mussten. Nach der fälligen Blutentnahme wurde er nach einer ärztlichen Untersuchung in Gewahrsam genommen. Im Verlauf der weiteren Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen konnte auch die Unfallstelle gefunden werden. Wie sich herausstellte, war der Mann in der Weidenstraße in Mössingen gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Citroen gekracht. Obwohl er dabei einen Sachschaden von mehreren tausend Euro verursachte hatte, war er von der Unfallstelle geflüchtet. Das Kennzeichen seines Ford hatte er allerdings beim Aufprall auf den geparkten Wagen an der Unfallstelle verloren, wo es aufgefunden und sichergestellt werden konnte. Verletzt wurde bei dem Unfall nach derzeitigen Erkenntnissen niemand. (cw)

