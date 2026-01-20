Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Nach Diebstahl Widerstand geleistet - Tatverdächtiger in Haft (Ostfildern)

Reutlingen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Reutlingen

Wegen des Verdachts des Diebstahls mit Waffen sowie des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermitteln die Staatsanwaltschaft Stuttgart und das Polizeirevier Filderstadt seit Samstagnachmittag (17.01.2026) gegen einen 50-jährigen Mann. Diesem wird zur Last gelegt, nach einem Diebstahlsdelikt in einem Discounter Widerstand gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten geleistet zu haben. Der Tatverdächtige befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Den aktuellen Ermittlungen zufolge wollte der 50-Jährige kurz nach 17 Uhr in einem Markt in der Liststraße in Scharnhausen eine Müllgreifzange mit einer Vielzahl an kleinen Münzen, unter anderem im Wert von ein bis zwei Cent, bezahlen. Nachdem der Kassierer die Annahme einer derartigen Menge an Münzen verweigert hatte, flüchtete der Mann unter Zurücklassung des Geldes mit der Zange aus dem Gebäude. Dabei wurde er vom Kassierer und einem Kunden verfolgt. In einem Wohnhaus im Drosselweg konnte der Tatverdächtige von den alarmierten Polizeibeamten angetroffen und gestellt werden. Bei seiner Durchsuchung durch die Einsatzkräfte leistete der 50-Jährige Widerstand, versuchte einen der Beamten zu beißen und trat gegen dessen Kollegin. Der Polizeibeamte erlitt leichte Verletzungen. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Müllgreifzange sowie zwei ebenfalls von ihm mitgeführte Messer wurden beschlagnahmt.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde der unter anderem wegen Körperverletzungsdelikten polizeibekannte deutsch-tunesische Beschuldigte, der über keinen festen Wohnsitz verfügt, am Sonntag (18.01.2026) dem Haftrichter beim Amtsgericht Esslingen vorgeführt. Dieser erließ den beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 50-Jährige wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

