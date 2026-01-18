Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Wohnungsbrand

Reutlingen (ots)

Metzingen (RT): Wohnungsbrand

Ein Brand in der Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses hat am Sonntagnachmittag den Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei ausgelöst. Gegen 13.55 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Breitwiesenstraße aus, nachdem mehrere Anrufer einen Gebäudebrand gemeldet hatten. Die Feuerwehr, die mit einem Großaufgebot vor Ort war, konnte den Brand unter Kontrolle bringen und schließlich löschen. Ersten Ermittlungen zu Folge war die Brandausbruchstelle in einem Kinderzimmer der Erdgeschosswohnung. Die in der Wohnung anwesenden Bewohner, eine 36-jährige Frau und ihre beiden ein- und dreijährigen Kinder, konnten sich selbstständig aus der Wohnung begeben. Der 55-jährige Bewohner der Obergeschosswohnung verletzte sich leicht, als er eine Fensterscheibe zur Schaffung eines zweiten Fluchtwegs einschlug. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Eine weitere Bewohnerin der Obergeschosswohnung sowie die 36-Jährige wurden vorsorglich zur Untersuchung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Ersten Schätzungen nach beläuft sich der Sachschaden auf mindestens 500.000 Euro. Aus Gründen der Löschwasserversorgung musste die Reutlinger Straße bis 16 Uhr für den Verkehr gesperrt werden, was zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen führte. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit an.

