Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Polizeibeamte angegriffen, Gewahrsamnahmen, Zigarettenautomat gesprengt, Brände, Verkehrsunfälle mit Verletzten

Reutlingen (ots)

Nach Widerstand in Gewahrsam genommen

In den frühen Sonntagmorgenstunden ist die Polizei wiederholt wegen einem 22 Jahre alten Mann zu einer Gaststätte in der Emil-Adolff-Straße ausgerückt. Gegen 0.30 Uhr meldeten Sicherheitsmitarbeiter des Clubs, dass es zu einem Vorfall mit mehreren Personen gekommen sei. Drei Männer im Alter zwischen 22 und 29 Jahren hatten zuvor augenscheinlich mehrere weibliche Gäste belästigt und waren der Gaststätte verwiesen worden. Nachdem die Streife den Vorfall zunächst klären konnte, wurden die Beamten gegen 2 Uhr erneut alarmiert, da zwei der beteiligten Männer zurückgekehrt waren. Im Zuge der polizeilichen Maßnahmen zeigte sich der 22-jährige Mann zunehmend aggressiv und widersetzte sich seiner geplanten Verbringung auf das Polizeirevier. Erst durch den Einsatz mehrerer Beamter und unter erheblichem Kraftaufwand gelang es schließlich, dem Mann Handschließen anzulegen. Für ihn endete die Nacht in einer polizeilichen Arrestzelle. Des Weiteren erwartet ihn aufgrund der begangenen Straftaten nun eine entsprechende Strafanzeige.

Eningen unter Achalm (RT): Küchenbrand

Ein Küchenbrand in der Schulzengasse hat am Samstagmittag einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgelöst. Um 13.45 Uhr gingen mehrere Notrufe über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits aus, weitere Gebäudeteile waren nicht durch den Brand betroffen. Durch den unsachgemäßen Umgang mit der Gaskartusche eines Campinggrills war die Kartusche explodiert und hatte Teile der Küche in Brand gesetzt. Nur durch glückliche Umstände konnte sich das Feuer nicht weiter ausbreiten. Alle vier Bewohner sowie deren zum Zeitpunkt des Brandausbruchs anwesenden drei Gäste konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Küche ist aufgrund der entstandenen Schäden nicht mehr nutzbar, die Bewohner kamen im weiteren Verlauf bei Verwandten unter. Der Sachschaden wird ersten Schätzungen zufolge mit mindestens 5.000 Euro beziffert. Seitens der Freiwilligen Feuerwehr Eningen waren vier Fahrzeuge und 25 Einsatzkräften und seitens des Rettungsdienstes drei Fahrzeuge und sechs Einsatzkräfte vor Ort.

Nürtingen (ES): Unfallverursacher verletzt Polizeibeamte

Wegen zahlreicher Straftaten wird sich ein 42 Jahre alter Mann gerichtlich verantworten müssen, nachdem er am Samstagvormittag in der Katharinenstraße im Rahmen von Ermittlungen zu einem durch ihn verursachten Verkehrsunfall bei Widerstandshandlungen zwei Polizeibeamte leicht verletzt hat. Der 42-Jährige hatte bereits am 9. Januar 2026 in der Katharinenstraße in Nürtingen beim Ausparken aus einer Parklücke mit seinem VW Passat einen ordnungsgemäß geparkten Audi Q3 beschädigt. Anschließend hatte er sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den durch ihn verursachten Schaden zu kümmern. Aufgrund dessen wurde der 42-Jährige, welcher im Bereich der Unfallörtlichkeit wohnt, am Samstag gegen 10.30 Uhr aufgesucht. Der Mann wurde vor seinem Mehrfamilienhaus angetroffen und als Unfallverursacher vom 9. Januar erkannt, weswegen seine Identität festgestellt werden sollte. Anstatt sich den polizeilichen Maßnahmen zu stellen, betrat der 42-Jährige jedoch wieder das Mehrfamilienhaus und versuchte, die Haustür vor den Polizeibeamten zu schließen, um ein Betreten des Hauses zu verhindern. Dies konnte jedoch durch die Beamten unterbunden werden, woraufhin der Mann einen Polizeibeamten an der Schutzweste ergriff und ihn nach hinten drückte. Der 42-Jährige leistete auch im weiteren Verlauf erheblichen Widerstand gegen die polizeiliche Festnahme, weswegen weitere Streifenbesatzungen angefordert werden mussten. Dennoch konnte der 42-Jährige nur unter Anwendung unmittelbaren Zwangs unter Kontrolle gebracht werden. Auch, nachdem ihm letztlich Handschließe angelegt werden konnten, beruhigte sich der 42-Jährige nicht, beleidigte die eingesetzten Beamten und trat eine vor ihm stehende Mülltonne in deren Richtung. Letztlich konnte seine Identität für das ursprüngliche Strafverfahren trotz fortgesetzter Verweigerung erst jetzt zweifelsfrei festgestellt werden. Durch die Widerstandshandlungen des Unfallverursachers erlitten zwei Beamte leichte Verletzungen, blieben jedoch dienstfähig. Auch der 42-Jährige selbst wurde leicht verletzt. Eine medizinische Versorgung war jedoch nicht notwendig. Neben der Schadensregulierung für den von ihm verursachten Verkehrsunfall sieht der 42-Jährige nun mehreren Ermittlungsverfahren wegen der Verkehrsunfallflucht und den Widerstandshandlungen gegen Vollstreckungsbeamte entgegen.

Wernau (ES): Zigarettenautomat gesprengt

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Reutlingen ermittelt derzeit gegen mehrere Täter, nachdem diese in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Raitenstraße einen Zigarettenautomaten gesprengt haben. Ab etwa 1.15 Uhr gingen bei der Polizei mehrere Notrufe ein, in denen von einem lauten Knall im Bereich eines Zigarettenautomaten berichtet wurde. Weiter konnte durch die Anrufer mehrere flüchtende Personen im direkten Umfeld beobachtet und beschrieben werden. Bei dem Automaten war durch die Sprengung die gesamte Front abgerissen worden. Metallteile des Automaten konnten teils mehrere Meter entfernt aufgefunden und sichergestellt werden. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen durch zahlreiche Einsatzkräfte konnte in Tatortnähe ein 17-Jähriger angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Zudem wurde eine in der Nähe abgelegte Jacke aufgefunden, die einem der bislang unbekannten Täter zugeordnet werden kann. Der 17-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an eine Erziehungsberechtigte übergeben. Der an dem Zigarettenautomaten entstandene Sachschaden kann bislang nicht beziffert werden. Die Ermittlungen zum Diebesgut und dem verwendeten Sprengmittel dauern ebenso an wie die Auswertung des vorliegenden Videomaterials.

Tübingen (TÜ): Störer mehrfach in Erscheinung getreten

Innerhalb weniger Stunden ist ein alkoholisierter 35 Jahre alter Mann am frühen Sonntagmorgen in Tübingen wiederholt negativ aufgefallen und straffällig geworden. Gegen 1.25 Uhr betrat der 35-Jährige zunächst das Gelände einer akademischen Verbindung in der Schloßbergstraße. Als ihm aufgrund seiner Alkoholisierung kein Zutritt gewährt wurde, weigerte er sich, das Grundstück der akademischen Verbindung zu verlassen. Zur Durchsetzung des Hausrechts wurde er durch zwei Verantwortliche im Alter von 23 und 45 Jahren in den Außenbereich verbracht, wobei er die beiden Männer beleidigte. Nachdem er in seinem Frust offensichtlich in der Schloßbergstraße gegen mehrere Fahrzeuge getreten hatte, kehrte der 35-Jährige wieder zurück und musste schließlich von der verständigten Polizei des Platzes verwiesen werden. Sachschäden konnten an den geparkten Pkw bislang nicht festgestellt werden. Gegen 3.45 Uhr begab sich der 35-Jährige in der Wöhrdstraße in die Lobby eines dortigen Hotels und behauptete gegenüber einem 61-jährigen Angestellten, dass er Gast des Hotels sei. Nachdem dies jedoch widerlegt werden konnte, beleidigte er den Hotelmitarbeiter, begab sich hinter die Bar, entnahm dort eine Flasche Alkohol und verließ schließlich das Hotel. Im Außenbereich konnte er durch den 61-Jährigen angetroffen werden, wo dieser dem Störer die entwendete Flasche wieder abnehmen konnte. Im Anschluss folgte der 35-jährige Unbelehrbare dem Mitarbeiter jedoch wieder ins Hotel, wo er durch die zwischenzeitig verständigten Polizeibeamten angetroffen und einer Personenkontrolle unterzogen werden konnte. Als der nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen das Hotel verlassen sollte und auch diesen Anweisungen keine Folge leisten wollte, wurde er zunächst mittels unmittelbaren Zwangs in den Außenbereich gebracht und schließlich in Gewahrsam genommen. Aufgrund weiterer zu erwartender Störungen durch den 35-Jährigen durfte dieser die restliche Nacht und den Sonntagmorgen in einer Arrestzelle verbringen und muss sich nun für seine zahlreichen Verfehlungen strafrechtlich verantworten.

Kusterdingen (TÜ): Gebäude nach Brand nicht mehr bewohnbar

Am Samstagmittag sind gegen 12.15 Uhr mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, der Polizei und des Rettungsdienstes zu einem gemeldeten Brand in einem Gebäude in der Lederstraße in Kusterdingen ausgerückt. Die Eigentümerfamilie des betroffenen Einfamilienhauses hatte der Integrierten Rettungsleitstelle telefonisch mitgeteilt, dass es im Untergeschoss, im Bereich des Holzofens bzw. bei der Holzheizung zu einem Brand bzw. einer Verpuffung gekommen sei. Die vier Hausbewohner im Alter von 18 bis 60 Jahren sowie die 68-jährige Mieterin der im Untergeschoss befindlichen Einliegerwohnung hatten das Gebäude bereits bei Eintreffen der Rettungskräfte verlassen und blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte das Feuer im Keller zügig löschen. Der gesamte Gebäude- und Inventarschaden wird derzeit auf 80.000 bis 100.000 Euro geschätzt. Sowohl die Einliegerwohnung als auch die Wohnung der Hauseigentümer sind aufgrund der Rauchentwicklung zunächst nicht mehr bewohnbar. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 23 Einsatzkräften vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache und zur genauen Brandausbruchsstelle dauern noch an.

Balingen (ZAK): Von der Fahrbahn abgekommen

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen Verkehrsunfall sein, der sich am Samstagabend gegen 19.55 Uhr auf der Rohrackerstraße in Balingen ereignet hat. Der 21-jährige Fahrzeuglenker eines Toyota IQ fuhr ohne Fremdeinwirkung zunächst gegen den Bordstein am rechten Fahrbahnrand, kam ins Schleudern und kollidierte schließlich mit einem Baum auf der linken Fahrbahnseite. Während sein 18-jähriger Beifahrer unverletzt blieb, erlitt der 21-Jährige Unfallverursacher leichte Verletzungen. Er musste durch den verständigten Rettungsdienst jedoch nur vor Ort behandelt werden. Während am Baum augenscheinlich kein Sachschaden entstand, musste der nicht mehr fahrbereite Toyota mit einem wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von etwa 8.000 Euro abgeschleppt werden.

Balingen (ZAK): Unfall mit einer verletzten Person nach Vorfahrtsmissachtung

Zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person sind die Polizei und der Rettungsdienst am Samstagmorgen in Balingen alarmiert worden. Die 20-jährige Lenkerin eines Renault befuhr gegen 8 Uhr die Talstraße in Richtung Geislinger Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete die Pkw-Lenkerin die Vorfahrt eines 43-Jährigen, welcher mit seinem Pkw Ford die Geislinger Straße befahren hatte. Trotz einem Ausweichversuch der 43-Jährigen kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch die Kollision wurde der Renault im weiteren Verlauf gegen eine Gartenmauer geschleudert. Die 20-Jährige zog sich durch Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde vom Rettungsdienst erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Der 43-Jährige blieb nach derzeitigem Kenntnisstand unverletzt. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf ca. 4.000 Euro. An der Gartenmauer entstand augenscheinlich kein Sachschaden.

Hechingen (ZAK): Mehrere Verletzte und hoher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der Neuen Rottenburger Straße ereignet hat. Gegen 1.15 Uhr befuhr der 58-jährige Lenker eines Mercedes-Benz die Ermelesstraße in Richtung Neue Rottenburger Straße. An der dortigen Kreuzung missachtete er die Vorfahrt einer 30-jährigen VW-Lenkerin woraufhin es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge im Kreuzungsbereich kam. Durch den Verkehrsunfall zogen sich die beiden Fahrzeuglenker sowie die 58-jährige Beifahrerin des Unfallverursachers im Mercedes leichte Verletzungen zu. Alle drei Personen wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 45.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell