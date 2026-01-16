Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Brände

Reutlingen (ots)

Radfahrerin übersehen

Ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzt wurde eine 53 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Freitagmorgen an der Einmündung Storlachstraße / Sondelfinger Straße ereignet hat. Ein 86-Jähriger war kurz vor acht Uhr mit seinem BMW X3 auf der Storlachstraße aus Richtung Föhrstraße kommend in Richtung Sondelfinger Straße unterwegs. An der Einmündung übersah er die von links herankommende Radfahrerin, die auf dem Radweg der Sondelfinger Straße in Richtung Innenstadt fuhr, sodass es zur Kollision der Fahrzeuge kam. Ein Rettungswagen brachte die Frau nachfolgend zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Auto des Unfallverursachers wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Der Schaden am Fahrrad dürfte sich auf rund 200 Euro beziffern. (cw)

Wannweil (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in Wannweil. Gegen 15.20 Uhr war der 31 Jahre alte Lenker eines BMW auf der Robert-Bosch-Straße unterwegs und wollte den Südring (K 6908) geradeaus in Richtung eines Einkaufszentrums queren. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Mini eines 30-Jährigen. Durch die Wucht des Zusammenstoßes drehte sich der Mini um die eigene Achse und touchierte noch einen im Einmündungsbereich des Einkaufszentrums wartenden Skoda, der von einer Frau im Alter von 52 Jahren gelenkt wurde. Der an den drei Autos entstandene Blechschaden dürfte sich auf circa 25.000 Euro summieren. Der Mini musste zudem von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden. (mr)

Nürtingen (ES): Nach Unfall davongefahren (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Nürtingen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Donnerstagnachmittag. Kurz vor 17.30 Uhr befuhr eine 26-jährige Radfahrerin den Fahrradschutzstreifen der Neuffener Straße stadteinwärts. Auf Höhe der Liststraße wurde sie von einem in die gleiche Richtung fahrenden schwarzen Pkw touchiert. Die 26-Jährige stürzte daraufhin zu Boden und wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der noch unbekannte Lenker des kleineren schwarzen Autos war ohne anzuhalten stadteinwärts weitergefahren. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den geflüchteten Fahrer bzw. dessen Wagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07022/9224-0 zu melden. (mr)

Filderstadt (ES): Essen angebrannt

Eine Rauchentwicklung in einer Wohnung in der Rosenstraße hat am Donnerstagmittag Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei auf den Plan gerufen. Gegen 13.20 Uhr hatte ein entsprechender Melder Alarm geschlagen, worauf die Einsatzkräfte nach Bernhausen ausrückten. Wie sich vor Ort herausstellte, war eine Pfanne mit Speisen auf dem eingeschalteten Herd vergessen worden, woraufhin das Essen angebrannt war. Der Bewohner wurde wegen des Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Während der Belüftungsmaßnahmen durch die Feuerwehr wurden die übrigen Bewohner des Mehrfamilienhauses ins Freie geleitet. Ein Sach- oder Gebäudeschaden entstand nicht. (mr)

Filderstadt (ES): Küchenbrand

Ein Küchenbrand in der Oberdorfstraße hat am frühen Freitagmorgen einen Einsatz der Feuerwehr, des Rettungsdienstes und der Polizei ausgelöst. Gegen 1.50 Uhr wurde über den Notruf eine starke Rauchentwicklung aus der Küche einer dortigen Wohnung gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die Flammen bereits erloschen, weitere Gebäudeteile waren nicht durch den Brand betroffen. Die Bewohnerin sowie ihr Sohn wurden vorsorglich zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht. Die Wohnung blieb bewohnbar, in der Küche entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. (md)

Nürtingen (ES): Auffahrunfall mit Verletzten auf B 297

Ein Auffahrunfall mit Verletzten hat sich am Donnerstagnachmittag auf der B 297 (Nürtinger Straße) bei Neckarhausen ereignet. Kurz vor 16 Uhr war dort ein 27-jähriger Ford-Lenker in Richtung Neckartailfingen unterwegs. Vor der Einmündung der Richard-Wagner-Straße krachte er ins Heck eines Renault, dessen 63 Jahre alte Lenkerin verkehrsbedingt angehalten hatte. Ersten Erkenntnissen zufolge erlitten dabei beide Personen leichte Verletzungen, weshalb sie vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht wurden. Der Blechschaden an den Autos dürfte sich insgesamt auf etwa 7.000 Euro belaufen. Der Ford musste zudem abgeschleppt werden. Im Berufsverkehr kam es durch den Unfall zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. (mr)

Tübingen (TÜ): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Donnerstagnachmittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 17.15 Uhr war eine 75 Jahre alte Frau mit einem VW auf dem Nordring unterwegs und wollte nach links in den Philosophenweg abbiegen. Dabei missachtete sie den Vorrang eines entgegenkommenden 32-jährigen Radfahrers, der daraufhin vom Auto erfasst wurde. Bei der Kollision wurde der Mann auf die Motorhaube des Wagens aufgeladen. Aufgrund seiner erlittenen Verletzungen wurde er vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beträgt schätzungsweise 16.000 Euro. Der VW musste zudem abgeschleppt werden. (mr)

Ofterdingen (TÜ): Brand von Holzunterstand (Zeugenaufruf)

Noch unklar ist der Grund, warum in Oferdingen am Donnerstagabend ein Holzunterstand in Brand geraten ist. Gegen 18 Uhr bemerkte eine Zeugin in der Kriegsstraße Rauch und Flammen aus dem Hinterhof eines Gebäudes und setzte die Rettungskette in Gang. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Garagenanbau in Vollbrand und wurde von der Feuerwehr gelöscht. Während durch das Feuer der Holzunterstand komplett zerstört wurde, entstanden an einem weiteren Holzanbau, an einer Gartenhütte, an einem abgestellten Pkw und einer Garage teilweise erhebliche Beschädigungen. Eine vorläufige Schätzung ergab einen Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Polizeiposten Mössingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel. 07473/9521-0 um Zeugenhinweise. (tr)

Balingen (ZAK): Drei Verletzte bei Verkehrsunfall auf B 27

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der B 27 sind drei Personen verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen der Verkehrspolizei Balingen zufolge war gegen 17.45 Uhr eine 23 Jahre alte Frau mit einem VW auf dem rechten Fahrstreifen der Bundesstraße in Richtung Tübingen unterwegs. Im Bereich der Anschlussstelle Balingen-Mitte erkannte sie offenbar zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr stockte. Trotz einer Vollbremsung kollidierte der VW mit dem Heck eines Opel, der von einer 48-Jährigen gelenkt wurde. Beim Unfall verletzten sich beide Fahrerinnen sowie eine 20-jährige Mitfahrerin im Opel nach ersten Erkenntnissen leicht. Die Insassinnen des Opel, der später abgeschleppt werden musste, brachte der Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden an den Autos dürfte sich auf circa 10.000 Euro belaufen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war eine Sperrung der rechten Fahrspur erforderlich. (mr)

