POL-RT: Pkw gestohlen; Einbruch in Wohnhaus
Reutlingen (ots)
Esslingen (ES): Auto gestohlen
In der Wilhelmstraße ist von Donnerstag auf Freitag ein Auto gestohlen worden. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und elf Uhr entwendete ein Unbekannter das am Straßenrand geparkte Fahrzeug auf noch ungeklärte Art und Weise. Zur Tatzeit waren an dem silbernen Ford Ka die Kennzeichen LB-LI 1012 angebracht. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)
Balingen (ZAK): In Einfamilienhaus eingebrochen
In ein Einfamilienhaus in der Straße Hurngarten ist ein Unbekannter im Laufe des Donnerstags eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er in der Folgen nach Stehlenswertem suchte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf Schmuck von noch nicht bekanntem Wert gestoßen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)
Rückfragen bitte an:
Martin Raff (mr), Telefon 07121/942-1105
Christian Wörner (cw), Telefon 07121/942-1102
Polizeipräsidium Reutlingen
Telefon: Mo. - Fr./7:00 bis 17:00 Uhr: 07121/942-1111
außerhalb dieser Zeiten: 07121/942-2224
E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de
Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell