Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Pkw gestohlen; Einbruch in Wohnhaus

Reutlingen (ots)

Esslingen (ES): Auto gestohlen

In der Wilhelmstraße ist von Donnerstag auf Freitag ein Auto gestohlen worden. Im Zeitraum zwischen 17.30 Uhr und elf Uhr entwendete ein Unbekannter das am Straßenrand geparkte Fahrzeug auf noch ungeklärte Art und Weise. Zur Tatzeit waren an dem silbernen Ford Ka die Kennzeichen LB-LI 1012 angebracht. Das Polizeirevier Esslingen ermittelt. (mr)

Balingen (ZAK): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Straße Hurngarten ist ein Unbekannter im Laufe des Donnerstags eingebrochen. Zwischen 9.30 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus, in dem er in der Folgen nach Stehlenswertem suchte. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte er dabei auf Schmuck von noch nicht bekanntem Wert gestoßen sein, mit dem er sich unerkannt aus dem Staub machte. Das Polizeirevier Balingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell