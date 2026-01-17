Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfall; Graffiti-Sprayer unterwegs; Angebranntes Essen; Polizeibeamte angegriffen; Auseinandersetzung im Nachtbus

Reutlingen (ots)

Mehrere Verletzte in Linienbus

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen ist es am Freitagnachmittag gegen 15.35 Uhr in der Gartenstraße gekommen. Der 37-jährige Fahrer eines Skoda Octavia befuhr die Gartenstraße in Richtung Karlstraße. Aus bislang unbekannter Ursache bremste er kurz vor dem Kreuzungsbereich ab, woraufhin ein dahinterfahrender Linienbus eine Gefahrenbremsung einleiten musste. Aufgrund dessen wurden vier Fahrgäste im Bus leicht verletzt, zudem entstand leichter Sachschaden an einem mitgeführten Kinderwagen. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen bezüglich der Unfallursache aufgenommen.

Oberboihingen (ES): Sprayer gefasst

Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt gegen drei Heranwachsende im Alter zwischen 18 und 20 Jahren wegen Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Tatverdächtigen waren in der Nacht zum Samstag, gegen 23.30 Uhr, von einem Anwohner beobachtet worden, wie sie sich mutmaßlich an Verkehrszeichen in der Adalbert-Stifter-Straße zu schaffen machten und im Anschluss mit einem Pkw davonfuhren. Bei einer Überprüfung der Örtlichkeit konnten frische Sprühereien an einem Stromverteilerkasten und einer Straßenlaterne festgestellt werden. Im Rahmen der folgenden Fahndungsmaßnahmen wurde das beschriebene Fahrzeug von einer Polizeistreife in der Tachenhäuserstraße gesichtet und angehalten. Im Verlauf der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die Kennzeichen vorne und hinten mit schwarzem Paketband abgeklebt waren. Der 20-jährige Fahrzeuglenker sieht nun außerdem einer Strafanzeige wegen Kennzeichenmissbrauch entgegen. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden.

Neuffen (ES): Angebrannte Essen

Zu einem Wohngebäude im Schützenhausweg sind die Rettungs- und Einsatzkräfte am Freitagnachmittag, gegen 15 Uhr, ausgerückt. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte ein 91-jähriger Bewohner Essen auf dem eingeschalteten Herd vergessen, welches einbrannte und zu einer größeren Rauchentwicklung führte. Der Senior setzte eigenständig einen Hausnotruf ab. Durch die Feuerwehr, welche mit drei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort war, wurde die Gefahr beseitigt und die Wohnung belüftet. Der 91-Jährige blieb unverletzt, Sachschaden entstand keiner.

Tübingen (TÜ): Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte

Ein 21-Jähriger hat auf dem Europaplatz am frühen Samstagmorgen, gegen 3.15 Uhr, heftigen Widerstand geleistet. Den polizeilichen Maßnahmen vorausgegangen war eine Graffiti-Schmiererei gegen 2.40 Uhr in der Mühlstraße, bei welcher der Beschuldigte mit zwei weiteren bislang unbekannten Tätern von Zeugen beobachtet worden war. Nachdem Passanten die Sprayer zum Unterlassen aufforderten, wurden diese von dem Trio bedroht, sodass die Zeugen sich zurückzogen und eine Streife des Kommunalen Ordnungs- und Vollzugsdienstes über den Sachverhalt informierten. Im Rahmen der Fahndung konnte der 21-jährige von den Bediensteten des Ordnungsamtes am Europaplatz angetroffen werden. Bei der Kontrolle zusammen mit der ebenfalls verständigten Polizei konnten Beweismittel bei ihm aufgefunden und beschlagnahmt werden. Im Anschluss sprachen die Beamten einen Platzverweis aus. Kurze Zeit später konnte er dennoch wieder auf dem Europaplatz gesichtet werden. An den sich aggressiv verhaltenden und in Richtung der Beamten pöbelnden Täter, der zwischenzeitlich in Begleitung von zwei Freunden im Alter von 20 und 22 Jahren war, wurde mit zwei Streifenwagenbesatzung herangetreten. Nach Erklärung der Ingewahrsamnahme beleidigte der Festgenommene die Polizisten und ging zusammen mit seinem 20-jährigen Begleiter drohend auf die Beamten zu. Daraufhin wurde er unter Zuhilfenahme eines Polizeihundes gestoppt, im Anschluss zu Boden gebracht und geschlossen. Da der 20-Jährige die Maßnahme verhindern wollte, wurde er ebenfalls festgenommen. Hierbei schlug er einem 23-jährigen Beamten gegen den Kopf, der hierdurch glücklicherweise nicht verletzt wurde. Der 21-Jährige sowie sein 20-Jähriger Freund mussten die Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Unbeabsichtigt verletzte der Polizeihund einen 31-jährigen Beamten, der seinen Dienst daraufhin nicht fortsetzten konnte. Die beiden Beschuldigten sehen nun mehreren Strafanzeigen entgegen. Inwieweit die neben dem 21-Jährigen angetroffenen Personen im Zusammenhang mit der Graffiti-Schmiererei in der Mühlstraße stehen, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Tübingen (TÜ): Auseinandersetzung im Nachtbus

In den frühen Morgenstunden ist am Samstag im Nachtbus auf der Fahrt von Rottenburg nach Tübingen ein 17-Jähriger verletzt worden. Der Geschädigte war zusammen mit einem Gleichaltrigen und einem 18-Jährigen gegen 1.50 Uhr im Bus zum Tübinger Hauptbahnhof unterwegs. Aufgrund von ihm gefertigten Videoaufnahmen im Bus kam es zum Streit mit zwei bislang unbekannten Frauen. Nach bisherigen Ermittlungen beleidigte eine von diesen den 17-Jährigen zunächst mit nicht zitierfähigen Begriffen und trat ihm dann in den Unterleib. Sein gleichaltriger Begleiter wurde von der zweiten unbekannten Frau in den Bauch geschlagen. Als die erste Angreiferin vom 17-Jährigen zurückgedrängt wurde, äußerte diese lautstark, geschlagen worden zu sein. Daraufhin griffen fünf bislang unbekannte Fahrgäste die Jugendlichen an. Der 17-Jährige wurde hierbei von einem Täter gewürgt und ins Gesicht geschlagen. Mehrere weitere Beschuldigte traten im Anschluss auf den zwischenzeitlich am Boden liegenden Geschädigten ein. Im Gerangel traf auch ein Schlag seinen gleichaltrigen Begleiter. Als der 17-Jährige den Bus verlassen wollte, sprühte ihm einer der unbekannten Täter noch Pfefferspray ins Gesicht. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen übernommen.

Hechingen (ZAK): Graffiti-Sprayer auf frischer Tat ertappt

Auf frischer Tat sind zwei 14-jährige Jugendliche und ein 12-jähriges Kind in der Nacht von Freitag auf Samstag ertappt worden, als sie mit Sprühdosen eine Lärmschutzwand an der B 27 besprüht haben. Gegen 2.15 Uhr befuhr eine Streifenwagenbesatzung die Bundesstraße in Richtung Tübingen und konnte auf Höhe der Ausfahrt Hechingen-Mitte drei verdächtige Personen feststellen. Als die Beamten ihr Fahrzeug wendeten, erkannten die Jungen die Polizei und ergriffen die Flucht. Nach kurzer Verfolgung liefen die Drei in ein Wohngebäude. Hier wurde den Beamten von der Mutter zweier Brüder die Tür geöffnet. Anschließend gaben sich die Geschwister und deren Freund als die gesuchten Sprüher zu erkennen. Die benutzten Sprühdosen wurden ausgehändigt und sichergestellt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens kann noch nicht abschließend beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell