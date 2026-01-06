Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen - Fahrzeugführerin nicht zu schnell aber berauscht unterwegs

Haßloch (ots)

Am Montag, den 05.01.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch zur Mittagszeit Geschwindigkeitsmessungen in der Adam-Stegerwald-Straße in Haßloch durch. Hierbei wurden 4 Kraftfahrzeugführer festgestellt, welche die erlaubte Geschwindigkeit von 50km/h überschritten. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß lag bei gefahrenen 63km/h. Ferner wurden insgesamt 11 Kontrollaufforderungen aufgrund von Fahrzeugmängeln und nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den kontrollierenden Beamten noch eine 44-Jährige PKW-Führerin aus Neustadt auf. Zwar fuhr sie zuvor nicht zu schnell, jedoch ergab sich im Rahmen der Kontrolle Verdachtshinweise, dass sie ihren PKW unter dem Einfluss von Cannabisprodukten führte. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, sowie die Untersagung der Weiterfahrt bis zur Nüchternheit zur Folge.

