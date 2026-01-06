PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Geschwindigkeitsmessungen - Fahrzeugführerin nicht zu schnell aber berauscht unterwegs

Haßloch (ots)

Am Montag, den 05.01.2026 führten Beamte der Polizeiinspektion Haßloch zur Mittagszeit Geschwindigkeitsmessungen in der Adam-Stegerwald-Straße in Haßloch durch. Hierbei wurden 4 Kraftfahrzeugführer festgestellt, welche die erlaubte Geschwindigkeit von 50km/h überschritten. Der höchste Geschwindigkeitsverstoß lag bei gefahrenen 63km/h. Ferner wurden insgesamt 11 Kontrollaufforderungen aufgrund von Fahrzeugmängeln und nicht mitgeführter Dokumente ausgestellt. Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle fiel den kontrollierenden Beamten noch eine 44-Jährige PKW-Führerin aus Neustadt auf. Zwar fuhr sie zuvor nicht zu schnell, jedoch ergab sich im Rahmen der Kontrolle Verdachtshinweise, dass sie ihren PKW unter dem Einfluss von Cannabisprodukten führte. Dies hatte die Entnahme einer Blutprobe im Rahmen des Ordnungswidrigkeitenverfahrens, sowie die Untersagung der Weiterfahrt bis zur Nüchternheit zur Folge.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Polizeiinspektion Haßloch
Telefon: 06324-933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 02:52

    POL-PDNW: Berauschte Radfahrer - Untersagung der Weiterfahrt

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 04.01.2026 um 23:50 Uhr konnte ein 48-Jähriger in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. festgestellt werden, als dieser in unsicherem Gang sein Fahrrad neben sich herschob. Während der sich anschließenden Kontrolle konnten bei dem aus Neustadt/W. stammenden Mann starker Atemalkoholgeruch, sowie eine verwaschene Aussprache festgestellt werden. Da dieser in einen Vortest nicht ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 17:41

    POL-PDNW: Vorsicht Giftköder

    Grünstadt (ots) - Der Polizeiinspektion Grünstadt wurde am Abend des 04.01.2026 mitgeteilt, dass ein augenscheinlicher Giftköder in Form eines Hackfleischbällchens an einem Feldweg nahe des Bahnhofs Asselheim aufgefunden wurde. Bitte achten Sie daher im gesamten Bereich auf Ihre Tiere. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 13:09

    POL-PDNW: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Holidayparkstraße

    Haßloch (ots) - Am 2. Januar 2026 kam es gegen 06:45 Uhr auf der Holidayparkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Pkw beteiligt waren. Ein unbekannter Lkw bremste im Einmündungsbereich L530/Abfahrt Haßloch Nord/Bahnhof plötzlich ab und bog nach links ab. Der 43-jährige Fahrer eines Pkw verhinderte durch eine Vollbremsung einen Auffahrunfall. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren