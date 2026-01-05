PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PDNW: Berauschte Radfahrer - Untersagung der Weiterfahrt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 04.01.2026 um 23:50 Uhr konnte ein 48-Jähriger in der Martin-Luther-Straße in 67433 Neustadt/W. festgestellt werden, als dieser in unsicherem Gang sein Fahrrad neben sich herschob. Während der sich anschließenden Kontrolle konnten bei dem aus Neustadt/W. stammenden Mann starker Atemalkoholgeruch, sowie eine verwaschene Aussprache festgestellt werden. Da dieser in einen Vortest nicht einwilligte, wurde die Weiterfahrt untersagt und der Mann schob sein Rad in Begleitung der Streife nach Hause. Dasselbe Schicksal ereilte einen 33-Jährigen Neustadter, welcher am 05.01.2026 um 01:00 Uhr in der Richard-Wagner-Straße in 67433 Neustadt/W. einer Kontrolle unterzogen wurde. Der Mann schob hierbei sein Pedelec und schwankte leicht. Während der Kontrolle erbrachte bei diesem ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,41 Promille. Ferner ging von diesem starker Cannabisgeruch aus. Um eine Fahrt mit seinem Pedelec zu unterbinden, wurde diesem ebenfalls die Weiterfahrt untersagt und dieser musste auch sein Gefährt heimschieben. In beiden Fällen wird die Führerscheinstelle informiert. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Fahrten mit Fahrrädern unter dem Einfluss von Alkohol oder Betäubungsmitteln unter bestimmten Umständen zu strafrechtlichen Konsequenzen führen können.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F. Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

