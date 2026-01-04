PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorsicht Giftköder

Grünstadt (ots)

Der Polizeiinspektion Grünstadt wurde am Abend des 04.01.2026 mitgeteilt, dass ein augenscheinlicher Giftköder in Form eines Hackfleischbällchens an einem Feldweg nahe des Bahnhofs Asselheim aufgefunden wurde. Bitte achten Sie daher im gesamten Bereich auf Ihre Tiere. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer 06359/93120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Grünstadt
Bitzenstraße 2
67269 Grünstadt

Kremer, POK'in

Tel.: 06359 9312 0

E-Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

