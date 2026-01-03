Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Holidayparkstraße

Haßloch (ots)

Am 2. Januar 2026 kam es gegen 06:45 Uhr auf der Holidayparkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Pkw beteiligt waren. Ein unbekannter Lkw bremste im Einmündungsbereich L530/Abfahrt Haßloch Nord/Bahnhof plötzlich ab und bog nach links ab. Der 43-jährige Fahrer eines Pkw verhinderte durch eine Vollbremsung einen Auffahrunfall. Ein 33-jähriger Haßlocher fuhr auf den Pkw des 43-Jährigen auf, und ein 21-jähriger Haßlocher fuhr auf das Fahrzeug des 33-Jährigen auf.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr umgeleitet.

Die Ermittlungen zum Lkw-Fahrer dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

