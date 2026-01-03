PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen auf der Holidayparkstraße

Haßloch (ots)

Am 2. Januar 2026 kam es gegen 06:45 Uhr auf der Holidayparkstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Pkw beteiligt waren. Ein unbekannter Lkw bremste im Einmündungsbereich L530/Abfahrt Haßloch Nord/Bahnhof plötzlich ab und bog nach links ab. Der 43-jährige Fahrer eines Pkw verhinderte durch eine Vollbremsung einen Auffahrunfall. Ein 33-jähriger Haßlocher fuhr auf den Pkw des 43-Jährigen auf, und ein 21-jähriger Haßlocher fuhr auf das Fahrzeug des 33-Jährigen auf.

Der Lkw-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten. Alle Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die drei Fahrer erlitten leichte Verletzungen und mussten in umliegende Krankenhäuser ambulant behandelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr umgeleitet.

Die Ermittlungen zum Lkw-Fahrer dauern an. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßloch zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Haßloch
L. Gudel, Polizeioberkommissar

Telefon: 06624 933-0
E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 03.01.2026 – 09:47

    POL-PDNW: Witterungsbedingte Verkehrsunfälle im Dienstbezirk der PI Neustadt/Weinstraße

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Im Dienstbezirk der Polizeiinspektion Neustadt an der Weinstraße ereigneten sich aufgrund der widrigen winterlichen Bedingungen seit dem gestrigen Freitag mehrere Verkehrsunfälle. Personen wurde nicht verletzt. Stadtgebiet Neustadt an der Weinstraße: Freitag (02.01.2026): In der Speyerdorfer Straße kam gegen 21.50 h ein BMW-Fahrer mit ...

    mehr
  • 03.01.2026 – 08:16

    POL-PDNW: Mehrere Verkehrsunfälle aufgrund Glätte und Schneefall

    VG Leiningerland/Grünstadt (ots) - Am Freitagabend kam es im Bereich Grünstadt und der Verbandsgemeinde Leiningerland aufgrund Schneefalls und Glätte zu mehreren Verkehrsunfällen. In den meisten Fällen verloren die Verkehrsteilnehmer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihre Fahrzeuge. Teilweise kam es zur Kollision mit anderen Fahrzeugen oder zum Abkommen von der Fahrbahn. Nach derzeitigem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren