Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Weitere Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Mössingen (TÜ): Unfall auf der B 27

Ein Auffahrunfall mit vier Fahrzeugen hat sich am Montagmorgen auf der B 27 ereignet. Ein 42-Jähriger war gegen 7.20 Uhr mit einem Sprinter auf der Bundesstraße von Hechingen herkommend in Richtung Tübingen unterwegs. Vor Bad Sebastiansweiler erkannte er zu spät, dass der Verkehr vor ihm ins Stocken geraten war. Er prallte mit seinem Kleinbus gegen den VW Golf eines 51-Jährigen. Dieser wurde gegen den VW Touran einer 43 Jahre alten Frau geschoben, der noch den BMW einer 34-Jährigen touchierte. Bei dem Unfall wurden die Touran-Lenkerin sowie ein 39 Jahre alter Beifahrer in dem Golf leicht verletzt. Sie konnten vor Ort vom Rettungsdienst versorgt werden. Ein Transport in eine Klinik war nicht nötig. Das Fahrzeug des Unfallverursachers musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf 27.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr durch Polizeibeamte geregelt werden. Es kam zu Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr. Kurz vor neun Uhr war die Unfallstelle geräumt. (ms)

Albstadt (ZAK): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagmittag an der Einmündung Untere Bachstraße / Brückenstraße ereignet hat. Ein 24-Jähriger befuhr gegen 12.15 Uhr mit seinem VW ID.3 die Brückenstraße und wollte an der Einmündung nach links in die Untere Bachstraße einbiegen. Dabei missachtete er allerdings die Verkehrszeichen, sodass es im Einmündungsbereich zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigen, von links kommenden BMW X2 einer 53-Jährigen kam. Während die beiden Fahrer unverletzt blieben, wurde ein 52 Jahre alter Mitfahrer im VW leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn in der Folge ins Krankenhaus. Der VW war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt rund 15.000 Euro geschätzt. (cw)

Albstadt (ZAK): Unfall am Kreisverkehr

Ein Fußgänger ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen leicht verletzt worden. Ein 60-jähriger Fiat-Lenker bog gegen 7.35 Uhr von der Degerfeldstraße in den Kreisverkehr ein und verließ diesen an der Ausfahrt zur Konrad-Adenauer-Straße. Während dem Ausfahren überquerte ein 20-Jähriger den Fußgängerüberweg, wobei er vom Fiat-Lenker übersehen und von seinem Wagen erfasst wurde. Der Fußgänger stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Der hinzugezogene Rettungsdienst versorgte den Mann an der Unfallstelle, eine Mitnahme in ein Krankenhaus war nicht notwendig. Die Schadenshöhe an der Bekleidung des Fußgängers und am Fiat belaufen sich insgesamt auf mehrere hundert Euro. (tr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell