Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbrüche; Gefährliche Fahrmanöver; Polizeieinsatz wegen Schreckschusswaffe; Raubdelikt; Verkehrsunfälle; Flucht vor Polizeikontrolle

Reutlingen (ots)

Kirchheim unter Teck (ES): Einbruch in Ötlingen

Im Stadtteil Ötlingen hat am Wochenende ein Einbrecher sein Unwesen getrieben. In der Zeit zwischen Samstag, 15.15 Uhr, bis Sonntag, 17.30 Uhr, verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt zu einem Wohn- und Geschäftshaus, indem er ein Fenster aufhebelte. Bei der Durchsuchung der Räume stieß er nach derzeitigem Kenntnisstand auf keine stehlenswerten Gegenstände. Experten der Kriminalpolizei sicherten Spuren. (tr)

Esslingen/Stuttgart (ES/S): Gefährliche Fahrmanöver auf B 10 (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Esslingen sucht unter 0711/3990-330 Zeugen und Geschädigte zu teilweise gefährlichen Fahrmanövern, die durch den Fahrer eines schwarzen BMW am Sonntagabend auf der B 10 vollzogen worden sein sollen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 26-jähriger BMW-Lenker gegen 20.45 Uhr die B 10 von der Anschlussstelle Esslingen-Stadtmitte in Richtung Stuttgart. Hierbei soll er mehrfach auf dem linken der beide Fahrstreifen gefahren und durch aggressives Aufschließen und Betätigen der Lichthube andere Pkw-Lenker zum Fahrstreifenwechsel veranlasst haben. Zeugenangaben zufolge soll der 26-Jährige mit seiner BMW-Limousine teilweise Höchstgeschwindigkeiten, die er vor den stationären Radaranlagen ruckartig reduzierte, erzielt haben und auch teilweise über den rechten Fahrstreifen überholt haben. Der Fahrer wurde in Stuttgart-Bad Cannstatt von einer Polizeistreife einer Kontrolle unterzogen. Er sieht nun entsprechenden Anzeigen entgegen. (tr)

Ostfildern (ES): Schreckschusswaffe löst Polizeieinsatz aus

Zu einem Polizeieinsatz mit mehreren Streifenwagen hat eine Schreckschusswaffe am Sonntagabend geführt. Kurz nach 20 Uhr konnte eine Zeugin einen Mann an der U-Bahn-Haltestelle Nellingen beobachten, als er eine Waffe auf eine Gruppe Jugendlicher gerichtet haben soll. Vorausgegangen war offenbar eine verbale Auseinandersetzung mit den Jugendlichen. Diese sollen zuvor gegen die an der Haltestelle wartende Bahn getreten haben. Im folgenden Streitgespräch reagierten die Jugendlichen wohl aufbrausend und sollen einen Gegenstand auf den 61-jährigen Mann geworfen haben. Daraufhin soll der 61-Jährige eine Schreckschusswaffe gezogen haben. Die Gruppe Jugendlicher verlies daraufhin die Örtlichkeit. Die Schreckschusswaffe konnte durch die Einsatzkräfte sichergestellt werden. Verletzte wurde niemand. Sachschaden an der Bahn war ebenfalls nicht entstanden. (ar)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Zeugen zu Raubdelikt gesucht

Zu einem Raubdelikt ist es am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof in Leinfelden gekommen. Nach derzeitigem Kenntnisstand war dort gegen 5.10 Uhr eine 27-Jährige im Treppenbereich in Richtung Unterführung unterwegs, als sie von einem Unbekannten von hinten am getragenen Rucksack gepackt und zu Boden gezogen wurde. Mit Gewalt riss der Täter den Rucksack vom Rücken der Frau und flüchtete zu Fuß durch die Unterführung in Richtung Bahnhofstraße. Die Geschädigte wählte daraufhin den Notruf. Aufgrund ihrer bei der Tat erlittenen Verletzungen brachte sie der Rettungsdienst später zur weiteren Untersuchung und Behandlung in eine Klinik. Der Angreifer ist circa 170 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat einen dunklen Teint und trug zur Tatzeit einen schwarzen Vollbart. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke und hatte eine Kapuze aufgesetzt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711/7091-3 beim Polizeirevier Filderstadt zu melden. (mr)

Kirchheim (ES): Unfall in der Notzinger Steige

Ein schadensträchtiger Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in der Notzinger Steige ereignet. Ein 53-Jähriger war gegen 6.45 Uhr mit einem Seat Tarraco in Richtung Kirchheim unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache in der Mitte der Steige nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Pkw überfuhr im Anschluss die Leitplanke und blieb in der angrenzenden Böschung in den Bäumen stehen. Der Fahrer konnte sich anschließend selbstständig aus seinem stark beschädigten Fahrzeug befreien. Er wurde vorsorglich zur Untersuchung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Seat dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Das Auto musste geborgen und abgeschleppt werden. (ms)

Gomaringen (TÜ): Einbruch in Einfamilienhaus

In ein Einfamilienhaus in der Liststraße ist ein Unbekannter im Laufe des Sonntags eingebrochen. Zwischen 16 Uhr und 18 Uhr verschaffte sich der Kriminelle über eine Terrassentüre gewaltsam Zutritt zum Haus. Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete er dort Bargeld. Mit diesem konnte er unbemerkt entkommen. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen aufgenommen. (ar)

Albstadt-Ebingen (ZAK): Unfall mit verletztem Pkw-Lenker

Leichte Verletzungen hat ein Pkw-Lenker bei einem Auffahrunfall am Sonntagmittag bei Ebingen erlitten. Ein 34-Jähriger befuhr gegen 13.50 Uhr mit einem Sprinter die Auffahrt zur B 463 in Richtung Balingen. Hierbei bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender, 60 Jahre alter Mann mit seinem VW verkehrsbedingt abbremsen musste. Die Kollision war so heftig, dass sich der 60-Jährige leichte Verletzungen zuzog. Er benötigte keinen Rettungsdienst und wollte sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Sprinter musste abgeschleppt werden. Der Schaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. (ms)

Balingen (ZAK): Verfolgungsfahrt mit Folgen

Gleich mehreren Strafanzeigen sieht ein 36-jähriger Fahrer eines VW Golf entgegen, nachdem er am Sonntagabend in Balingen versucht hat, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Der Fahrer fiel den Polizeibeamten gegen 23.30 Uhr in der Paulinenstraße auf und sollte einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei missachtete der Golflenker die Anhaltesignale, indem er seinen Wagen in Richtung Stadtmitte beschleunigte und mehrfach rote Ampeln ignorierte. Nachdem er den Kreisverkehr in der Stingstraße/Charlottenstraße offenbar zu spät wahrgenommen hatte und dort verunfallt war, flüchtete er weiter, bis er wenige Meter später durch den Verlust eines Reifens zum Anhalten gezwungen war. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann leistete bei der Festnahme Widerstand und wurde mittels Pfeffersprayeinsatz zu Boden gebracht. Hierbei zogen sich sowohl zwei Polizeibeamte als auch der 36-Jährige leichte Verletzungen zu. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war, für den Pkw kein Versicherungsschutz bestand und außerdem die falschen Kennzeichen angebracht waren. Nach der Blutentnahme wurde er in den Ortsarrest des Polizeireviers Balingen gebracht. (tr)

